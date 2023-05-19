Регион

Уведомления отключены

19 мая, 13:35

В Волге нашли тело музыканта, провалившегося под лёд с лидером группы Cream Soda

<p>Аристарх Ухтомский. Обложка VK /<a href="https://vk.com/creamsoda?z=photo-41888802_457244896/wall-41888802_29222" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://vk.com/wall-82451603_2875?z=photo-82451603_456242034/album-82451603_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Any Act</a></p>

Аристарх Ухтомский. Обложка VK / Any Act

В акватории реки Волги обнаружено тело утонувшего музыканта Аристарха Ухтомского, который два месяца назад провалился под лёд вместе с лидером группы Cream Soda Дмитрием Свиргуновым в Ярославской области, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. Таким образом, пропавшим без вести теперь числится только брат Дмитрия — 25-летний Роман Свиргунов.

"В ходе процедуры опознания установлен юноша 1995 года рождения, который числился пропавшим без вести в акватории Волги вблизи села Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области", — говорится в сообщении СК.

Ухтомский также был музыкантом и выступал под псевдонимом olddoji. По большей части молодой человек увлекался клубной музыкой и собирался продвигать культуру lo-fi house у себя в небольшом городе в Ярославской области.

"Полынью не заметили": Сельчане рассказали, как пытались спасти лидера группы Cream Soda

"Полынью не заметили": Сельчане рассказали, как пытались спасти лидера группы Cream Soda

Напомним, 20 марта основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов вместе с братом и четырьмя друзьями провалился под лёд на Волге. В день трагедии удалось спасти только двух человек, но один из них — актёр Георгий Киселёв — позже скончался в машине скорой помощи. Тело Свиргунова нашли и опознали чуть позже. В течение двух месяцев спасатели не могли найти погибшего брата музыканта Романа и их друга Аристарха.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ярославская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров