В Волге нашли тело музыканта, провалившегося под лёд с лидером группы Cream Soda
Аристарх Ухтомский. Обложка VK / Any Act
В акватории реки Волги обнаружено тело утонувшего музыканта Аристарха Ухтомского, который два месяца назад провалился под лёд вместе с лидером группы Cream Soda Дмитрием Свиргуновым в Ярославской области, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. Таким образом, пропавшим без вести теперь числится только брат Дмитрия — 25-летний Роман Свиргунов.
"В ходе процедуры опознания установлен юноша 1995 года рождения, который числился пропавшим без вести в акватории Волги вблизи села Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области", — говорится в сообщении СК.
Ухтомский также был музыкантом и выступал под псевдонимом olddoji. По большей части молодой человек увлекался клубной музыкой и собирался продвигать культуру lo-fi house у себя в небольшом городе в Ярославской области.
Напомним, 20 марта основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов вместе с братом и четырьмя друзьями провалился под лёд на Волге. В день трагедии удалось спасти только двух человек, но один из них — актёр Георгий Киселёв — позже скончался в машине скорой помощи. Тело Свиргунова нашли и опознали чуть позже. В течение двух месяцев спасатели не могли найти погибшего брата музыканта Романа и их друга Аристарха.