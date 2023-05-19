В Волге нашли тело музыканта, провалившегося под лёд с лидером группы Cream Soda

В акватории реки Волги обнаружено тело утонувшего музыканта Аристарха Ухтомского, который два месяца назад провалился под лёд вместе с лидером группы Cream Soda Дмитрием Свиргуновым в Ярославской области, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. Таким образом, пропавшим без вести теперь числится только брат Дмитрия — 25-летний Роман Свиргунов.

"В ходе процедуры опознания установлен юноша 1995 года рождения, который числился пропавшим без вести в акватории Волги вблизи села Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области", — говорится в сообщении СК.

Ухтомский также был музыкантом и выступал под псевдонимом olddoji. По большей части молодой человек увлекался клубной музыкой и собирался продвигать культуру lo-fi house у себя в небольшом городе в Ярославской области.