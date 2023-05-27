Исполнитель главной роли в фильме "А зори здесь тихие" госпитализирован в Москве

Народный артист России, актёр театра, кино и мастер дубляжа Андрей Мартынов госпитализирован в одну из столичных клиник. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на источники, он находится в реанимации.

Мартынов запомнился зрителям по роли Федота Васькова в известной кинокартине "А зори здесь тихие". Также он сыграл Кирьяна Инютина в многосерийном фильме "Вечный зов". Также он занимался озвучиванием картин. Одна из крупнейших ролей в дублировании — Оскар Шиндлер в фильме "Список Шиндлера".