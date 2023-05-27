Исполнитель главной роли в фильме "А зори здесь тихие" госпитализирован в Москве
Народный артист России Андрей Мартынов госпитализирован с сильным отравлением
Андрей Мартынов в роли Федота Васькова в советском фильме "А зори здесь тихие"(1972) . Обложка © "Кинопоиск" / Режиссёр Станислав Ростоцкий / Сценарий: Борис Васильев
Народный артист России, актёр театра, кино и мастер дубляжа Андрей Мартынов госпитализирован в одну из столичных клиник. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на источники, он находится в реанимации.
Причиной госпитализации актёра стало сильнейшее отравление лекарственными препаратами. Сейчас артисту оказывается вся необходимая помощь.
Мартынов запомнился зрителям по роли Федота Васькова в известной кинокартине "А зори здесь тихие". Также он сыграл Кирьяна Инютина в многосерийном фильме "Вечный зов". Также он занимался озвучиванием картин. Одна из крупнейших ролей в дублировании — Оскар Шиндлер в фильме "Список Шиндлера".
Ранее Лайф писал, что 11 мая был госпитализирован режиссёр Глеб Панфилов. У народного артиста РСФСР, которому уже 88 лет, случился инсульт. Ранее сообщалось о небольшом улучшении его состояния. Панфилов узнал сына, который находится рядом с ним, и подал знаки.