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26 мая, 21:26

Исполнитель главной роли в фильме "А зори здесь тихие" госпитализирован в Москве

Народный артист России Андрей Мартынов госпитализирован с сильным отравлением

<p>Андрей Мартынов в роли Федота Васькова в советском фильме "А зори здесь тихие"(1972) . Обложка ©<a href="https://www.kinopoisk.ru/film/43395/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Кинопоиск"</a> / Режиссёр Станислав Ростоцкий / Сценарий: Борис Васильев</p>

Андрей Мартынов в роли Федота Васькова в советском фильме "А зори здесь тихие"(1972) . Обложка © "Кинопоиск" / Режиссёр Станислав Ростоцкий / Сценарий: Борис Васильев

Народный артист России, актёр театра, кино и мастер дубляжа Андрей Мартынов госпитализирован в одну из столичных клиник. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на источники, он находится в реанимации.

Причиной госпитализации актёра стало сильнейшее отравление лекарственными препаратами. Сейчас артисту оказывается вся необходимая помощь.

Мартынов запомнился зрителям по роли Федота Васькова в известной кинокартине "А зори здесь тихие". Также он сыграл Кирьяна Инютина в многосерийном фильме "Вечный зов". Также он занимался озвучиванием картин. Одна из крупнейших ролей в дублировании — Оскар Шиндлер в фильме "Список Шиндлера".

74-летняя вдова Караченцова попала в больницу

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Ранее Лайф писал, что 11 мая был госпитализирован режиссёр Глеб Панфилов. У народного артиста РСФСР, которому уже 88 лет, случился инсульт. Ранее сообщалось о небольшом улучшении его состояния. Панфилов узнал сына, который находится рядом с ним, и подал знаки.

Оксана Попова
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