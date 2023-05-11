74-летняя вдова Караченцова попала в больницу
Вдова Николая Караченцова — актриса Людмила Поргина. Фото © ТАСС / Максим Григорьев
Вдова Николая Караченцова — актриса Людмила Поргина — оказалась в больнице второй раз с начала года. Как стало известно 5-tv.ru, 74-летняя звезда неудачно упала на даче, поскользнувшись в бойлерной. Сама она рассказала, что её уже выписали.
"Я в полном порядке. Я выписалась, завтра закроют бюллетень — и я уже буду в театре. Врачи говорят, что я очень везучая", — поделилась актриса.
74-летняя вдова Караченцова говорит, что у неё не нашли каких-либо серьёзных последствий падения. Поргина уже вернулась к съёмкам на телевидении.
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