74-летняя вдова Караченцова попала в больницу

Вдова Николая Караченцова — актриса Людмила Поргина — оказалась в больнице второй раз с начала года. Как стало известно 5-tv.ru, 74-летняя звезда неудачно упала на даче, поскользнувшись в бойлерной. Сама она рассказала, что её уже выписали.

"Я в полном порядке. Я выписалась, завтра закроют бюллетень — и я уже буду в театре. Врачи говорят, что я очень везучая", — поделилась актриса.