В Петербурге простились с актёром "Убойной силы"

Прощание с заслуженным артистом РФ Александром Тютрюмовым, известным по ролям во множестве российских сериалов, состоялось в кинотеатре "Родина" на Караванной улице Петербурга. Он умер 7 мая на 65-м году жизни.

Тело Тютрюмова вынесли из здания под аплодисменты. Отпевание актёра "Убойной силы" и "Агента национальной безопасности" будет проходить в храме Рождества Христова на Песках на 6-й Советской улице.