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10 мая, 09:47

В Петербурге простились с актёром "Убойной силы"

В Петербурге прошла церемония прощания с актёром "Убойной силы" Тютрюмовым

<p>Портрет Александра Тютрюмова на церемонии прощания с актёром. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Портрет Александра Тютрюмова на церемонии прощания с актёром. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Прощание с заслуженным артистом РФ Александром Тютрюмовым, известным по ролям во множестве российских сериалов, состоялось в кинотеатре "Родина" на Караванной улице Петербурга. Он умер 7 мая на 65-м году жизни.

Тело Тютрюмова вынесли из здания под аплодисменты. Отпевание актёра "Убойной силы" и "Агента национальной безопасности" будет проходить в храме Рождества Христова на Песках на 6-й Советской улице.

Умер актёр из фильма "Окно в Париж"

Умер актёр из фильма "Окно в Париж"

Тютрюмов ушёл из жизни в возрасте 64 лет утром в воскресенье, 7 мая, в больнице Петербурга. По словам семьи, в последнее время он ничем не болел, причины смерти выясняются.

Андрей Бражников
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