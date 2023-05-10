В Петербурге простились с актёром "Убойной силы"
В Петербурге прошла церемония прощания с актёром "Убойной силы" Тютрюмовым
Портрет Александра Тютрюмова на церемонии прощания с актёром. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв
Прощание с заслуженным артистом РФ Александром Тютрюмовым, известным по ролям во множестве российских сериалов, состоялось в кинотеатре "Родина" на Караванной улице Петербурга. Он умер 7 мая на 65-м году жизни.
Тело Тютрюмова вынесли из здания под аплодисменты. Отпевание актёра "Убойной силы" и "Агента национальной безопасности" будет проходить в храме Рождества Христова на Песках на 6-й Советской улице.
Тютрюмов ушёл из жизни в возрасте 64 лет утром в воскресенье, 7 мая, в больнице Петербурга. По словам семьи, в последнее время он ничем не болел, причины смерти выясняются.