Врачи едва откачали актёра Чернова на церемонии прощания со звездой "Убойной силы" в Петербурге

Актёр Юрий Чернов чуть не умер на похоронах своего друга и звезды сериала "Убойная сила" Александра Тютрюмова в Санкт-Петербурге. О случившемся пишет mk.ru.

На траурной церемонии собрались коллеги и близкие артиста — Семён Стругачёв, Сергей Рост, Андрей Федорцов. Также из Москвы в Северную столицу проститься приехали художник Никас Сафронов и актёр Юрий Чернов. Внезапно последнему стало плохо. 74-летнему артисту тут же вызвали скорую, медики констатировали у него проблемы с сердцем. Но Чернов отказался от госпитализации.

"Вколите что-нибудь, я должен проводить друга в последний путь", — сказал он. Врачи оказали Чернову помощь, чтобы он смог продолжить участие в траурной процессии.