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11 мая, 08:01

Врачи едва откачали актёра Чернова на церемонии прощания со звездой "Убойной силы" в Петербурге

Актёру Чернову стало плохо на похоронах звезды "Убойной силы" в Петербурге

<p>Юрий Чернов. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Юрий Чернов. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Актёр Юрий Чернов чуть не умер на похоронах своего друга и звезды сериала "Убойная сила" Александра Тютрюмова в Санкт-Петербурге. О случившемся пишет mk.ru.

На траурной церемонии собрались коллеги и близкие артиста — Семён Стругачёв, Сергей Рост, Андрей Федорцов. Также из Москвы в Северную столицу проститься приехали художник Никас Сафронов и актёр Юрий Чернов. Внезапно последнему стало плохо. 74-летнему артисту тут же вызвали скорую, медики констатировали у него проблемы с сердцем. Но Чернов отказался от госпитализации.

"Вколите что-нибудь, я должен проводить друга в последний путь", — сказал он. Врачи оказали Чернову помощь, чтобы он смог продолжить участие в траурной процессии.

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Напомним, 7 мая актёр Александр Тютрюмов ушёл из жизни в возрасте 64 лет в больнице Санкт-Петербурга. 10 мая состоялась церемония прощания с артистом.

Татьяна Миссуми
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