Не назначайте себе эти 6 витаминов и БАДов самостоятельно, если жизнь дорога

В погоне за красотой и молодостью многие ежедневно принимают витамины и БАДы. Конечно, определённая польза от них есть, этого отрицать нельзя. Но стоит помнить и о пределе, чёткой дозировке. Витамины лишь поддерживают ваше здоровье и создают баланс необходимых микроэлементов, которых не хватает организму. Но не более того. Пытаясь получить недостижимое, некоторые увеличивают дозировки, занимаются самолечением, сами назначают себе препараты. В лучшем случае это не даёт никакого эффекта и их поедание — просто пустышка. Но бывают и более негативные последствия, ведь бесконтрольный приём отдельных витаминов и БАДов может стать опасным для здоровья.

1. Коэнзим Q10: польза и вред

Какой вред может принести коэнзим Q10? Фото © Freepik / yanalya

Или иначе убихинон — это органическое вещество из семейства коферментов. Он принимает участие в формировании аденозинтрифосфорной кислоты, за счёт которой все органы человека получают необходимое количество энергии. При его нехватке наступает утомляемость и вялость. При длительной нехватке коэнзима могут появиться хронические заболевания. Таким образом, этот витамин организму крайне необходим. И принимать его стоит. НО… только по рекомендации врача. Производители утверждают, что биологические добавки с убихиноном повышают выносливость, помогают побороть усталость, оказывают положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, а вдобавок ко всему замедляют процессы старения. Вот только в действительности таких исследований никогда не проводилось и доказать подобное влияние коэнзима Q10 на организм невозможно. Зато вполне реален вред, который могут БАДы в составе с ним принести. Здоровым людям, по словам учёных, ничего не грозит. Но в сочетании с определёнными лекарствами вроде инсулина, антикоагулянтов, препаратов от рака убихинон вызывает опасные побочные эффекты.

2. Чем опасны ноотропы

Это лекарственные препараты для улучшения работы функций мозга. Опять же, по словам производителей, эти чудо-средства способны не просто улучшать память, но и предотвращать развитие деменции и других болезней. Вот только это не более чем маркетинговый ход. Ноотропы не могут остановить развитие болезни Альцгеймера или деменции. Прилив сил, который иногда чувствуют принимающие препарат люди, вызывается обычным эффектом плацебо. А вот вред от них вполне настоящий. Из-за ноотропов у человека может повыситься кровяное давление, ускориться сердцебиение, а также появиться бессонница.

3. Почему нельзя пить много витамина А (ретинол)

Какие витамины полезны и опасны для организма человека? Фото © Freepik

О пользе ретинола для организма спорить не приходится. Уже доказано, что витамин А поддерживает работу иммунной системы, зрения, кожи и не только. Однако если переборщить с дозировкой, появится вялость, раздражительность, гидроцефалия, начнут выпадать волосы, могут появиться трещины на коже, кожные высыпания и другое. По словам специалистов, если много лет ежедневно принимать витамин А примерно по полтора миллиграмма, это плохо скажется на костях и повысит риск развития остеопороза. Передозировка в зрелом возрасте ещё опаснее. Из-за неё возможно обострение хронических заболеваний, снижение зрения, повышение холестерина, начнут болеть суставы и будет нарушена работа сердечно-сосудистой системы. Беременным с ретинолом нужно быть наиболее осторожными. Так как излишний его приём может вызвать выкидыш и преждевременные роды или привести к порокам развития плода. Принимать витамин нужно только по согласованию с врачом. Дозировка тоже определяется специалистом.

4. Опасность витамина D (кальциферол) в больших количествах

Витамин способствует здоровью костей, зубов и мышц. Из-за его нехватки у детей может развиться рахит, у взрослых — боли в костях. Однако передозировка опасна не менее. Из-за неё бывают: жажда, зуд, боли в суставах, костях, мышцах, артериальная гипертензия, брадикардия, полиурия, может снизиться масса тела и повыситься температура. У взрослых появляется риск развития остеопороза, кардионевроза, атеросклероза, кардиопатии, брадикардии. Если принимать его слишком долго, может появиться гиперкальциемия. Избыток витамина D у беременных провоцирует аномалии развития плода и влияет на его опорно-двигательную систему.

5. Что будет, если пить много витамина К?

Витамины, опасные для организма человека в больших количествах. Фото © Freepik

Филлохинон важен для свёртывания крови. Получить его передозировку довольно сложно, но возможно. Если бездумно принимать синтетические БАДы с витамином К, он накопится в организме. Из-за чего вязкость крови увеличится. А это уже поспособствует возникновению тромбов, атеросклероза, тромбофлебита и гемолитической анемии у детей.

6. Почему нельзя пить много витамина C

В отличие от всех остальных витаминов, аскорбиновая кислота организмом не производится и восполнять её нехватку необходимо ежедневно искусственно. Но и тут главное не переусердствовать. Принимая каждый день более 100 мг, можно вызвать гипервитаминоз. Это чревато повышением температуры, головокружением, сильными головными болями, высыпаниями на теле, повышением артериального давления, повреждением зубной эмали. Может даже развиться мочекаменная болезнь и сахарный диабет. Одним из детских симптомов может стать беспричинная агрессия.