Составлен топ-3 убийственных для почек продуктов, которые любят россияне

Частое употребление кофеина, спиртного и соли сильно бьёт по здоровью почек, утверждает терапевт Павел Раменский. В беседе с NEWS.ru врач объяснил, что нарушает нормальную работу этого органа.

"Почки — парный орган, очищающий кровь от отходов и токсинов, поддерживающий баланс воды и минералов в организме. Но некоторые продукты и вредные привычки убийственно на них воздействуют", — подчеркнул медик.

По словам Раменского, избыток соли в рационе повышает артериальное давление, что негативно отражается на почках. А вот кофеинсодержащие напитки провоцируют образование камней.

"Злоупотребление алкоголем, вызывающим дегидратацию организма, пагубно сказывается на почках", — подытожил терапевт.