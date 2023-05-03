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3 мая, 14:55

Составлен топ-3 убийственных для почек продуктов, которые любят россияне

Терапевт Раменский: Соль, кофеин и злоупотребление алкоголем "убивают" почки

Частое употребление кофеина, спиртного и соли сильно бьёт по здоровью почек, утверждает терапевт Павел Раменский. В беседе с NEWS.ru врач объяснил, что нарушает нормальную работу этого органа.

"Почки — парный орган, очищающий кровь от отходов и токсинов, поддерживающий баланс воды и минералов в организме. Но некоторые продукты и вредные привычки убийственно на них воздействуют", — подчеркнул медик.

По словам Раменского, избыток соли в рационе повышает артериальное давление, что негативно отражается на почках. А вот кофеинсодержащие напитки провоцируют образование камней.

"Злоупотребление алкоголем, вызывающим дегидратацию организма, пагубно сказывается на почках", подытожил терапевт.

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Ранее терапевт предупредил о риске возникновения камней в почках при злоупотреблении витамином D. Их появление провоцирует высокий уровень кальция в крови.

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Ирина Фальке
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