Составлен топ-3 убийственных для почек продуктов, которые любят россияне
Терапевт Раменский: Соль, кофеин и злоупотребление алкоголем "убивают" почки
Частое употребление кофеина, спиртного и соли сильно бьёт по здоровью почек, утверждает терапевт Павел Раменский. В беседе с NEWS.ru врач объяснил, что нарушает нормальную работу этого органа.
"Почки — парный орган, очищающий кровь от отходов и токсинов, поддерживающий баланс воды и минералов в организме. Но некоторые продукты и вредные привычки убийственно на них воздействуют", — подчеркнул медик.
По словам Раменского, избыток соли в рационе повышает артериальное давление, что негативно отражается на почках. А вот кофеинсодержащие напитки провоцируют образование камней.
"Злоупотребление алкоголем, вызывающим дегидратацию организма, пагубно сказывается на почках", — подытожил терапевт.
Ранее терапевт предупредил о риске возникновения камней в почках при злоупотреблении витамином D. Их появление провоцирует высокий уровень кальция в крови.
Shutterstock