Диетолог назвала супы, которые могут быть опасны для сердца и желудка
Диетолог Круглова: Жирные супы из свинины и баранины опасны для ЖКТ и сердца
Острые супы, а также жирные — со свининой и бараниной — могут представлять опасность для людей, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила диетолог Наталья Круглова.
"Для здорового человека это вполне допустимая еда, но не чаще одного-двух раз в месяц. Также не стоит злоупотреблять сборными мясными солянками, куда добавляются разные мясные изделия: колбасы, бекон, грудинка. Это точно не на каждый день", — отметила она.
Вместе с тем медик указала на одно преимущество супов над остальными блюдами. Оно заключается в их комплексности: в них есть и белок, и сложные углеводы, и клетчатка в виде овощей.
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