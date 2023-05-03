Тайны мозга: Почему перед смертью человек видит "свет в конце тоннеля" и "летает над телом"

В состоянии клинической смерти пациенты видят "тоннели" и "летают вне тела", эти видения объясняются переходом работы мозга в особое состояние, которое похоже на сознание. Об этом сообщила пресс-служба университета штата Мичиган (MSU) со ссылкой на американских нейрофизиологов во главе с Джимо Борджигин.

Учёные отследили мозговую деятельность четырёх пациентов, находящихся в коматозном состоянии из-за сердечного приступа. Врачи не могли спасти им жизнь, и родственники согласились на отключение их от системы искусственной вентиляции лёгких. К головам безнадёжных пациентов медики подключили систему электроэнцефалографии и отследили,ткак меняется активность мозга перед смертью.

"Проведённые ими наблюдения указали на то, что смерть больных сопровождалась резким всплеском гамма-активности в их мозге, причём эта активность была сконцентрирована в тех регионах височных, теменных и затылочных областей мозга, которые непосредственно связаны с сознанием", — отмечается в результатах эксперимента.

Ранее считалось, что в такие моменты мозгу не хватает глюкозы и кислорода, как итог, начинает угасать его активность, возникают хаотичные импульсы и появляются галлюцинации. Однако теперь учёные доказали, что всё наоборот — мозг проявляет удивительную активность, схожую с сознательным состоянием. По аналогии с этим в момент клинической смерти происходят те же самые явления в мозговой деятельности, объяснили учёные.