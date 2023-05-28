10 питомцев в классных нарядах, которым пора на Неделю моды в Париж

"Ему не очень зашёл новый костюмчик", — ecky--ptang-zooboing.

Фото © Reddit / ecky--ptang-zooboing

"Грейхаунды — те ещё мерзляки! Пришлось делиться с ним своей одеждой", — nicolas6006.

Фото © Reddit / nicolas6006

"Из моей школы выпустилась собака-поводырь... ну, и её хозяин", — lazyj2020.

Фото © Reddit / lazyj2020

"Такеру сегодня купили новый костюмчик!" — christianmenard832.

Фото © Reddit / christianmenard832

"Когда мама сама купила тебе одежду и не перестаёт говорить, как тебе всё идёт!" — emoposer.

Фото © Reddit / emoposer

"Моя сестра тратит кучу денег на одежду для своего пса. Вот часть "осенней коллекции", — Captain_Joelbert87.

Фото © Reddit / Captain_Joelbert87

"Когда ты отрицаешь, что твой любимый наряд на тебя больше не налезает", — SNARK63.

Фото © Reddit / SNARK63

"Сделал своей кошечке гавайскую футболку", — JreepersCeepers.

Фото © Reddit / JreepersCeepers

"У нас парные костюмчики!" — watermelontidepods.

Фото © Reddit / watermelontidepods

"Мою девочку сегодня стерилизовали. Вот её восстановительный костюм", — sloopydoop98.