10 питомцев в классных нарядах, которым пора на Неделю моды в Париж
Кто сказал, что питомцы не могут быть модными? Наши 10 крошечных модников готовы шокировать Париж своим стилем!
"Ему не очень зашёл новый костюмчик", — ecky--ptang-zooboing.
Фото © Reddit / ecky--ptang-zooboing
"Грейхаунды — те ещё мерзляки! Пришлось делиться с ним своей одеждой", — nicolas6006.
Фото © Reddit / nicolas6006
"Из моей школы выпустилась собака-поводырь... ну, и её хозяин", — lazyj2020.
Фото © Reddit / lazyj2020
"Такеру сегодня купили новый костюмчик!" — christianmenard832.
Фото © Reddit / christianmenard832
"Когда мама сама купила тебе одежду и не перестаёт говорить, как тебе всё идёт!" — emoposer.
Фото © Reddit / emoposer
"Моя сестра тратит кучу денег на одежду для своего пса. Вот часть "осенней коллекции", — Captain_Joelbert87.
Фото © Reddit / Captain_Joelbert87
"Когда ты отрицаешь, что твой любимый наряд на тебя больше не налезает", — SNARK63.
Фото © Reddit / SNARK63
"Сделал своей кошечке гавайскую футболку", — JreepersCeepers.
Фото © Reddit / JreepersCeepers
"У нас парные костюмчики!" — watermelontidepods.
Фото © Reddit / watermelontidepods
"Мою девочку сегодня стерилизовали. Вот её восстановительный костюм", — sloopydoop98.
Фото © Reddit / sloopydoop98
Животные/ домашние питомцы
Reddit / watermelontidepods