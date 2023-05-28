В Москве вручили ключи от машин семьям погибших в зоне СВО силовиков
В Москве состоялось вручение 50 автомобилей семьям погибших в ходе спецоперации сотрудникам силовых структур. Всё прошло в рамках Благотворительной программы "Мы помним".
Вдова погибшего полковника Росгвардии Сергея Постнова Екатерина рассказала нашему корреспонденту, что её муж был предан военной службе и всегда ответственно выполнял свою миссию.
Вдова погибшего в ходе СВО получила ключи от машины. Видео © LIFE
"Сегодня мне вручили ключи от автомобиля. Было как-то неожиданно, очень приятно за такую поддержку", — сказала Екатерина.
Ранее Лайф рассказывал, что фонд "Защитники Отечества" займётся помощью всем ветеранам боевых действий. На первом этапе организация будет помогать только ветеранам военной спецоперации.
Кадр видео LIFE