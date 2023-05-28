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27 мая, 22:20

В Москве вручили ключи от машин семьям погибших в зоне СВО силовиков

В Москве состоялось вручение 50 автомобилей семьям погибших в ходе спецоперации сотрудникам силовых структур. Всё прошло в рамках Благотворительной программы "Мы помним".

Вдова погибшего полковника Сергея Постнова Екатерина рассказала нашему корреспонденту, что её муж был предан военной службе и всегда ответственно выполнял свою миссию.

Вдова погибшего в ходе СВО получила ключи от машины. Видео © LIFE

"Сегодня мне вручили ключи от автомобиля. Было как-то неожиданно, очень приятно за такую поддержку", — сказала Екатерина.

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Ранее Лайф рассказывал, что фонд "Защитники Отечества" займётся помощью всем ветеранам боевых действий. На первом этапе организация будет помогать только ветеранам военной спецоперации.

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Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков
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