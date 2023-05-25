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Регион
Опубликовано 25 мая 2023, 13:22
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Фонд "Защитники Отечества" займётся помощью всем ветеранам боевых действий

Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" на первом этапе будет заниматься только ветеранами военной спецоперации. А в дальнейшем там планируют расширить помощь на всех ветеранов боевых действий, рассказала на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека председатель фонда Анна Цивилёва.

"Сейчас на первом этапе, пока формируется система помощи, мы будем обслуживать только ветеранов СВО, но в дальнейшем, президент это анонсировал тоже, безусловно, по справедливости должны быть включены в рамки нашей помощи все ветераны, начиная с Великой Отечественной войны", — отметила она.

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Ранее секретарь генсовета "Единой России", глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак призвал внедрить социальный паспорт участника спецоперации по всей РФ.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Иван Косицын
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