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24 мая, 10:58

Шойгу: В РФ приняли 63 правовых акта, расширивших права участников СВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России были приняты более 60 нормативных правовых актов, которые серьёзно расширили права участников СВО и членов их семей. Об этом он сообщил на заседании коллегии военного ведомства.

"Первым рассмотрим вопрос о мерах по реализации социальных гарантий военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членам их семей. На сегодняшний день принято 63 нормативных правовых акта, значительно расширивших права данной категории граждан", — отметил Шойгу.

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Как уточнил министр обороны, установлен статус ветерана боевых действий, назначены дополнительные денежные выплаты, в том числе за особые отличия при выполнении поставленных задач. Также Шойгу добавил, что бойцам, получившим ранения в ходе спецоперации и семьям погибших военнослужащих оказывается единовременная помощь в размере трёх и пяти миллионов рублей, погашаются кредиты или предоставляются кредитные каникулы.

Кроме того, глава Минобороны заметил, что дополнительное содействие оказывается благотворительными фондами и общественными организациями. Шойгу напомнил о создании государственного фонда поддержки участников СВО "Защитник Отечества". Как он указал, РФ продолжит системную работу по реализации социальных гарантий участников спецоперации на Украине.

"Для нас важно, чтобы военнослужащие, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, знали, что их родные и близкие находятся под защитой государства", — заключил Шойгу.

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Как сообщалось ранее, секретарь генсовета "Единой России", глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак призвал внедрить социальный паспорт участника спецоперации по всей стране.

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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