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17 мая, 14:17

Депутат Сухарев предложил бесплатно обучать в вузах жён участников СВО

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой бесплатно обучить на бакалавров и специалистов граждан возрастом до 35 лет, чьи супруги принимают участие в СВО. Копию его обращения к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову публикует RT.

В обращении Сухарева сказано, что в действующем законодательстве уже закреплены права на обучение в вузах для детей участников СВО. Они могут претендовать на бюджетные места по программам подготовки бакалавров и специалистов. В то же время аналогичных льгот для граждан, состоящих в официальном браке с участниками СВО, нет.

"При этом они из-за отсутствия супругов, выполняющих служебный долг по обеспечению национальной безопасности России, вынуждены пересматривать свои планы, в том числе связанные с обучением", — говорится в сообщении.

В связи с этим Сухарев предлагает внести изменения в законодательство для создания квот на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджетных средств для граждан в возрасте до 35 лет включительно, состоящих в браке с участниками СВО.

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Власти продолжают рассматривать новые формы поддержки участников специальной военной операции. В частности, ранее в Госдуму был внесён законопроект об отчислениях "налога на развлечения". Согласно инициативе, рестораны, бары и ночные клубы смогут взимать с посетителей 1% от суммы счёта. Эти средства предлагается направлять в госфонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества".

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