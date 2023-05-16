Подмосковные меры поддержки бойцов СВО стали частью федерального стандарта, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Как пишет телеканал "360", стандарт включает в себя первоочередное зачисление детей в кружки, компенсацию ЖКУ, льготы по налогам, путёвкам и другое.

Действующие в регионе практики отметил и первый заместитель председателя Совфеда, секретарь генсовета "Единой России", глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

"Московская область неслучайно выбрана для очередного заседания нашей рабочей группы. Действительно большой объём мер поддержки реализуется на региональном уровне", — подчеркнул Турчак.

Так, власти Подмосковья единовременно доплачивают добровольцам и контрактникам по 200 тысяч рублей, а меры поддержки для детей участников СВО включают освобождение от платы и зачисление на обучение вне очереди, бесплатное питание в школах и колледжах, свободное посещение кружков и другое.

"Ребята на передовой ежедневно рискуют жизнями, и мы должны сделать всё возможное, чтобы каждый из них знал и чувствовал, что государство поддерживает его и его семью", — отметил Воробьёв.

Губернатор добавил, что для детей бойцов спецоперации в Подмосковье подготовили список летних лагерей. Кроме того, власти стараются искать возможности отправить детей на море, если это необходимо для их здоровья.