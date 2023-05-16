ЕР огласила обязательные виды помощи для участников СВО и их семей

Рабочая группа по вопросам СВО предложила включить в единый стандарт региональных мер по поддержке участников спецоперации и их семей двадцать обязательных видов помощи. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Рабочая группа по вопросам СВО составила единый стандарт региональных мер поддержки, которыми смогут воспользоваться все без исключения участники спецоперации и члены их семей — вне зависимости от статуса (контрактник, мобилизованный, доброволец) и региона проживания. В итоговый перечень вошли 20 мер. Он будет представлен президенту в ближайшем докладе рабочей группы", — пояснил Турчак.

Он подчеркнул, что для реализации большинства мер дополнительное финансирование не понадобится. В первую очередь это зачисление детей участников СВО в секции и кружки, на продлёнку в школах, сохранение льгот и прочее.

"Ряд мер потребуют финансирования, но они показали свою востребованность и уже введены во многих регионах. В наш стандарт вошло льготное питание детей участников СВО, которые обучаются в 5–11 классах в школах или СПО. Востребованными являются компенсация платы за ЖКУ, освобождение от платы за детсад, льгота по транспортному налогу, на путёвки в детские оздоровительные лагеря", — уточнил Турчак.