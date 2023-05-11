Главы филиалов фонда "Защитники Отечества" провели семинар в Москве

В Москве на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) прошёл семинар-совещание фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Участниками стали представители федеральных министерств и ведомств, сотрудники центрального аппарата фонда, руководители его региональных филиалов и председатели межведомственных комиссий из субъектов. Перед ними выступили председатель "Защитников Отечества" Анна Цивилёва и и.о. ректора учебного заведения Алексей Комиссаров.

Среди тем встречи — вопросы организации работы социальных координаторов и фонда помощи семьям бойцов СВО. Обращаясь к присутствовавшим, первый замруководителя АП и председатель наблюдательного совета фонда Сергей Кириенко назвал неравнодушие главным качеством, необходимым сотрудникам новой структуры, так как его работа "про справедливость, заботу и уважение к героям".

"В соответствии с поручением президента России фонд должен работать в режиме "одного окна", координировать деятельность министерств и ведомств, всех структур, которые помогают ветеранам вернуться к привычной жизни. Поэтому важная задача — закрепление за каждым ветераном и каждой семьёй погибшего бойца социальных координаторов, которые будут персонально их сопровождать", — объяснил он.

Как отметил Комиссаров, обучение координаторов является одной из ключевых программ академии. Он рассказал, что для повышения эффективности их работы в России создаётся целая экосистема по сопровождению ветеранов спецоперации.

По словам Цивилёвой, обращающимся будут доступны все виды помощи: медицинская, социальная, психологическая, паллиативная, а также санаторно-курортное лечение, долговременный уход, лекарства, протезы и "многие-многие другие вопросы", которые будут вставать перед сотрудниками.

А замминистра здравоохранения России Олег Салагай в свою очередь назвал одной из важнейших задач "Защитников Отечества" организацию психологической помощи.

"Фонд взаимодействует с Минобороны России и обеспечивает присутствие психологов во всех региональных отделениях. В амбулаторных многопрофильных учреждениях будут также организованы кабинеты медико-психологической помощи", — сказал он.

Работа кипит и в регионах. По словам руководителя краснодарского отделения фонда, вернувшегося в связи с ранением из зоны СВО, Александра Старовойтова, проблемы, с которыми сталкиваются военнослужащие, ему очень близки и "есть понимание и чёткие пути" их решения.

В Кемеровской области также идёт подготовка к открытию: руководитель филиала Лариса Конышева заявила, что к открытию всё идёт "большими шагами", в подборе кадров помогают региональные власти. А глава ульяновского отделения Олег Шагенданов отметил, что в регионе заняты набором координаторов, а в России ранее не было такого, чтобы "такие серьёзные вопросы решались настолько оперативно".