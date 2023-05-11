Главы филиалов фонда "Защитники Отечества" провели семинар в Москве
В Москве на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) прошёл семинар-совещание фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Участниками стали представители федеральных министерств и ведомств, сотрудники центрального аппарата фонда, руководители его региональных филиалов и председатели межведомственных комиссий из субъектов. Перед ними выступили председатель "Защитников Отечества" Анна Цивилёва и и.о. ректора учебного заведения Алексей Комиссаров.
Среди тем встречи — вопросы организации работы социальных координаторов и фонда помощи семьям бойцов СВО. Обращаясь к присутствовавшим, первый замруководителя АП и председатель наблюдательного совета фонда Сергей Кириенко назвал неравнодушие главным качеством, необходимым сотрудникам новой структуры, так как его работа "про справедливость, заботу и уважение к героям".
"В соответствии с поручением президента России фонд должен работать в режиме "одного окна", координировать деятельность министерств и ведомств, всех структур, которые помогают ветеранам вернуться к привычной жизни. Поэтому важная задача — закрепление за каждым ветераном и каждой семьёй погибшего бойца социальных координаторов, которые будут персонально их сопровождать", — объяснил он.
Как отметил Комиссаров, обучение координаторов является одной из ключевых программ академии. Он рассказал, что для повышения эффективности их работы в России создаётся целая экосистема по сопровождению ветеранов спецоперации.
По словам Цивилёвой, обращающимся будут доступны все виды помощи: медицинская, социальная, психологическая, паллиативная, а также санаторно-курортное лечение, долговременный уход, лекарства, протезы и "многие-многие другие вопросы", которые будут вставать перед сотрудниками.
А замминистра здравоохранения России Олег Салагай в свою очередь назвал одной из важнейших задач "Защитников Отечества" организацию психологической помощи.
"Фонд взаимодействует с Минобороны России и обеспечивает присутствие психологов во всех региональных отделениях. В амбулаторных многопрофильных учреждениях будут также организованы кабинеты медико-психологической помощи", — сказал он.
Работа кипит и в регионах. По словам руководителя краснодарского отделения фонда, вернувшегося в связи с ранением из зоны СВО, Александра Старовойтова, проблемы, с которыми сталкиваются военнослужащие, ему очень близки и "есть понимание и чёткие пути" их решения.
В Кемеровской области также идёт подготовка к открытию: руководитель филиала Лариса Конышева заявила, что к открытию всё идёт "большими шагами", в подборе кадров помогают региональные власти. А глава ульяновского отделения Олег Шагенданов отметил, что в регионе заняты набором координаторов, а в России ранее не было такого, чтобы "такие серьёзные вопросы решались настолько оперативно".
По словам Цивилёвой, региональные филиалы фонда "Защитники Отечества" откроются накануне Дня защиты детей — 30–31 мая. Правительство России уже подписало его устав, поданы документы на регистрацию.
Напомним, фонд "Защитники Отечества" был создан по поручению президента России Владимира Путина. Первое заседание наблюдательного совета прошло 21 апреля, планируется открыть филиалы по всей стране.
ТАСС / Артём Геодакян