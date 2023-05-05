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Регион
Опубликовано 5 мая 2023, 14:50
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В Подмосковье откроют филиал фонда поддержки семей бойцов СВО

Воробьёв: Офис фонда "Защитники Отечества" в Подмосковье откроют 1 июня

Семьи бойцов СВО из Подмосковья смогут обращаться за помощью в местный филиал госфонда "Защитники Отечества" уже с 1 июня. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Телеканал "360" уточняет, что отделения фонда оказывают родственникам участников спецоперации всестороннюю помощь в бытовых вопросах. В том числе туда можно обратиться за помощью в реабилитации бойцов и их лекарственном обеспечении.

"Мы выполняем поручение президента. Это всё, что связано с заботой о героях и об их семьях. Как и во всех без исключения регионах, у нас развёрнута достаточно большая работа: созданы центры поддержки семей, мы находимся на постоянной связи и с детьми, и с супругами, и самими ребятами", — поделился Воробьёв.

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Лайф напоминает, фонд "Защитники Отечества" был создан по поручению президента РФ. Его возглавила Анна Цивилёва, а первое заседание наблюдательного совета прошло 21 апреля. Фонд официально начнёт работу с 1 июня 2023 года во всех субъектах России.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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