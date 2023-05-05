В Подмосковье откроют филиал фонда поддержки семей бойцов СВО

Телеканал "360" уточняет, что отделения фонда оказывают родственникам участников спецоперации всестороннюю помощь в бытовых вопросах. В том числе туда можно обратиться за помощью в реабилитации бойцов и их лекарственном обеспечении.

"Мы выполняем поручение президента. Это всё, что связано с заботой о героях и об их семьях. Как и во всех без исключения регионах, у нас развёрнута достаточно большая работа: созданы центры поддержки семей, мы находимся на постоянной связи и с детьми, и с супругами, и самими ребятами", — поделился Воробьёв.