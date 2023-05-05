В Подмосковье откроют филиал фонда поддержки семей бойцов СВО
Воробьёв: Офис фонда "Защитники Отечества" в Подмосковье откроют 1 июня
Семьи бойцов СВО из Подмосковья смогут обращаться за помощью в местный филиал госфонда "Защитники Отечества" уже с 1 июня. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Телеканал "360" уточняет, что отделения фонда оказывают родственникам участников спецоперации всестороннюю помощь в бытовых вопросах. В том числе туда можно обратиться за помощью в реабилитации бойцов и их лекарственном обеспечении.
"Мы выполняем поручение президента. Это всё, что связано с заботой о героях и об их семьях. Как и во всех без исключения регионах, у нас развёрнута достаточно большая работа: созданы центры поддержки семей, мы находимся на постоянной связи и с детьми, и с супругами, и самими ребятами", — поделился Воробьёв.
Лайф напоминает, фонд "Защитники Отечества" был создан по поручению президента РФ. Его возглавила Анна Цивилёва, а первое заседание наблюдательного совета прошло 21 апреля. Фонд официально начнёт работу с 1 июня 2023 года во всех субъектах России.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ