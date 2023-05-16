ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 мая 2023, 10:51
4168

Всем участникам СВО в России предложили выдать социальные паспорта

Турчак призвал внедрить социальный паспорт участника спецоперации по всей России

В России нужно ввести социальный паспорт участника спецоперации, так как подобный эксперимент успешно зарекомендовал себя в ряде российских регионов. С такой инициативой выступил секретарь генсовета "Единой России", глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

"Типовая форма такого соцпаспорта разработана нашей рабочей группой. Паспорт позволит поддерживать в актуальном состоянии информацию о потребностях семьи, отслеживать обратную связь и оперативно принимать решения по всем возникающим запросам", — пояснил он.

В паспорте также будут содержаться сведения о потребности в лечении бойца СВО, наличии финансовых обязательств перед ним и информация о жилищно-бытовых условиях его семьи.

Турчак предложил Путину снять ограничения по военной ипотеке для участников СВО
Турчак предложил Путину снять ограничения по военной ипотеке для участников СВО

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник возложили цветы к памятнику защитникам Донбасса "Они отстояли Родину". 12 мая ЛНР отметила девятую годовщину со дня образования республики.

BannerImage

ТАСС / Андрей Рубцов

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Андрей Турчак
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar