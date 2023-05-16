Всем участникам СВО в России предложили выдать социальные паспорта
Турчак призвал внедрить социальный паспорт участника спецоперации по всей России
В России нужно ввести социальный паспорт участника спецоперации, так как подобный эксперимент успешно зарекомендовал себя в ряде российских регионов. С такой инициативой выступил секретарь генсовета "Единой России", глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.
"Типовая форма такого соцпаспорта разработана нашей рабочей группой. Паспорт позволит поддерживать в актуальном состоянии информацию о потребностях семьи, отслеживать обратную связь и оперативно принимать решения по всем возникающим запросам", — пояснил он.
В паспорте также будут содержаться сведения о потребности в лечении бойца СВО, наличии финансовых обязательств перед ним и информация о жилищно-бытовых условиях его семьи.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник возложили цветы к памятнику защитникам Донбасса "Они отстояли Родину". 12 мая ЛНР отметила девятую годовщину со дня образования республики.
ТАСС / Андрей Рубцов