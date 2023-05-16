Всем участникам СВО в России предложили выдать социальные паспорта

В России нужно ввести социальный паспорт участника спецоперации, так как подобный эксперимент успешно зарекомендовал себя в ряде российских регионов. С такой инициативой выступил секретарь генсовета "Единой России", глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

"Типовая форма такого соцпаспорта разработана нашей рабочей группой. Паспорт позволит поддерживать в актуальном состоянии информацию о потребностях семьи, отслеживать обратную связь и оперативно принимать решения по всем возникающим запросам", — пояснил он.