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Опубликовано 17 мая 2023, 13:27
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Законопроект об отчислениях "налога на развлечения" внесли в Госдуму

В ГД внесли законопроект о сборе 1% с чека в ресторане на помощь участникам СВО

Депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев внесли в Госдуму законопроект "О ресторанном сборе в целях дополнительной поддержки участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей". Документ находится на стадии рассмотрения.

Инициатива даёт право сотрудникам ресторанов, баров и ночных клубов взимать с посетителей 1% от суммы счёта. Средства перечисляются в федеральный бюджет и в дальнейшем направляются в госфонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Перечисление средств осуществляется без взимания банковской комиссии.

"Взимание ресторанного сбора не вызывает негативного общественного резонанса со стороны посетителей, поскольку его взимание составляет незначительную часть чека (процент чаевых в ресторанах значительно больше)", — уточняется в пояснительной записке.

В то же время за счёт небольшого вклада создаётся положительный эффект в рамках всей страны по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, отметили авторы идеи.

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Напомним, депутат нижней палаты парламента от фракции КПРФ Михаил Матвеев предложил ввести "налог на развлечения" для помощи семьям мобилизованных. Он отметил, что с виду незначительные отчисления в масштабах страны составят крупную сумму. Также ребята на передовой получают поддержку от россиян в рамках проекта "Всё для Победы!" Общероссийского народного фронта. Бойцы благодарят за полученные тепловизоры, бинокли и другую полезную технику. Помощь передают лично общественные деятели и артисты.

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Ирина Фальке
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