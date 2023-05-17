Законопроект об отчислениях "налога на развлечения" внесли в Госдуму

Депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев внесли в Госдуму законопроект "О ресторанном сборе в целях дополнительной поддержки участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей". Документ находится на стадии рассмотрения.

Инициатива даёт право сотрудникам ресторанов, баров и ночных клубов взимать с посетителей 1% от суммы счёта. Средства перечисляются в федеральный бюджет и в дальнейшем направляются в госфонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Перечисление средств осуществляется без взимания банковской комиссии.

"Взимание ресторанного сбора не вызывает негативного общественного резонанса со стороны посетителей, поскольку его взимание составляет незначительную часть чека (процент чаевых в ресторанах значительно больше)", — уточняется в пояснительной записке.

В то же время за счёт небольшого вклада создаётся положительный эффект в рамках всей страны по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, отметили авторы идеи.