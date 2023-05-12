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Опубликовано 12 мая 2023, 07:30
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В Госдуме предложили ввести "налог на развлечения" для помощи семьям мобилизованных

Депутат Матвеев предложил ввести для россиян "налог на развлечения"

В Госдуме готовят проект закона об отчислениях в 1% со счёта в кафе и ресторанах в фонд помощи семьям мобилизованных граждан и Российской армии. Автором инициативы выступил депутат нижней палаты парламента от фракции КПРФ Михаил Матвеев.

"Готовлю законопроект об отчислениях 1% со счёта в кафе / ресторане / ночном клубе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии. Такой своеобразный налог на развлечения в период военного времени", — написал парламентарий в телеграм-канале.

Как полагает Матвеев, "это не обременительная наценка, меньше обычных чаевых", но в масштабах страны — огромная сумма.

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Ранее сообщалось, что военным России удалось достигнуть определённых целей в ходе спецоперации — в частности, освободить значительные территории в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Иван Косицын
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