Лантратова: Поддержка участников СВО — задача, объединившая власть и общество

Поддержка участников спецоперации — общенациональная задача, которая объединила власть и общество. Об этом в беседе с Лайфом заявила депутат Госдумы Яна Лантратова, комментируя предложения рабочей группы по вопросам СВО, которые сегодня Андрей Турчак представил президенту Владимиру Путину.

Одним из этих предложений стало выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации. По словам Лантратовой, сейчас все силы брошены на помощь военным и их семьям, поэтому более приоритетных и более оплачиваемых статусов для участников специальной военной операции быть не может: "все воины для нас важны".

"Мобилизованные, контрактники и добровольцы — неважно, в каком статусе и из какого региона ты отправился на фронт. Цели и задачи у всех одни, и вознаграждение за них должно быть равным. Это как минимум справедливо и снимает ряд обоснованных вопросов, которые получаем от бойцов", — пояснила собеседница Лайфа.

Лантратова рассказала, что чаще всего в рабочую группу по вопросам СВО обращаются с проблемами выплат, оформления отпусков и статуса ветерана боевых действий, прохождения медкомиссии. Вся эта информация анализируется, докладывается президенту, а также становится основой для необходимых законодательных изменений. Недавний пример — закон о кредитных каникулах для созаёмщиков мобилизованных граждан. В нём также прописано, что в случае гибели участника СВО или признания его инвалидом первой группы кредит будет списан с его родителей, если созаёмщиками выступали именно они. Кроме того, были защищены трудовые права участников СВО, которые до мобилизации работали по срочным договорам, а также приняты законопроекты, упрощающие процедуры и сокращение сроков признания без вести пропавших и умерших.