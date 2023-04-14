Путин сократил сроки признания бойцов СВО пропавшими без вести

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, сокращающий срок признания пропавшими без вести участников СВО на Украине в два раза — с двенадцати до шести месяцев. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ распространяется на всех бойцов СВО, а также на граждан, проживающих или временно находящихся в зоне проведения спецоперации. Устанавливается, что люди признаются пропавшими без вести, если в течение шести месяцев нет информации о месте их пребывания, в частности, если эти сведения не предоставлены их семьям командирами воинских частей или другими уполномоченными должностными лицами.

Вместе с тем закон уточняет порядок признания бойцов СВО погибшими. Так, решение об объявлении их умершими может быть принято спустя три месяца после признания их судом пропавшими без вести. Если же они пропали при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать их гибель от несчастного случая, то они могут быть признаны умершими спустя шесть месяцев с момента возникновения таких ситуаций.