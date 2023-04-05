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Регион
Опубликовано 5 апреля 2023, 15:09
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Путин поручил оперативно реагировать на попытки вывоза оружия из зоны СВО

Спецслужбы РФ должны оперативно реагировать на попытки вывезти снаряды и вооружение из зоны проведения СВО в другие российские регионы. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.

Глава государства подчеркнул, что особое внимание нужно уделять незаконному обороту наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатки.

"Нужно оперативно реагировать на попытки их вывоза из зоны проведения специальной военной операции в другие регионы России", — указал Путин.

В Белгородской области перекрыт канал незаконных поставок оружия из зоны СВО
В Белгородской области перекрыт канал незаконных поставок оружия из зоны СВО

Ранее президент заявил о причастности западных спецслужб к подготовке терактов в РФ. Такие преступления часто совершаются против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов, подчеркнул Путин.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке
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