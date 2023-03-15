77 гранатомётов и 14 ракет: В Белгородской области перекрыт канал незаконных поставок оружия из зоны СВО

В Белгородской области перекрыт канал поставок оружия из зоны специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

"В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Белгородской области задержаны гражданин России Лебедев Н.А. (1988 г.р.) и Ясинский Ю.В. (1980 г.р.)", — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли у задержанных 77 ручных гранат и запалов к ним, 67 гранатомётов, 14 противотанковых управляемых ракет, 66 тротиловых шашек массой от 200 граммов до 3 килограммов, более 15 тысяч патронов различного калибра. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает, что Лебедев — уроженец Белгородской области, а Ясинский — Московской области, но при этом прописан он на Ямале.

Белгородский районный суд признал приговорил Лебедева к трём годам лишения свободы условно, а Ясинского — к трём годам в колонии строгого режима.