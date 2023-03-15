Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 14:19

77 гранатомётов и 14 ракет: В Белгородской области перекрыт канал незаконных поставок оружия из зоны СВО

ФСБ: В Белгородской области силовики перекрыли канал незаконных поставок оружия из зоны СВО

В Белгородской области перекрыт канал поставок оружия из зоны специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

"В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Белгородской области задержаны гражданин России Лебедев Н.А. (1988 г.р.) и Ясинский Ю.В. (1980 г.р.)", — говорится в сообщении.

ФСБ задержала в Крыму участника украинского нацбатальона имени Челебиджихана

ФСБ задержала в Крыму участника украинского нацбатальона имени Челебиджихана

Правоохранители изъяли у задержанных 77 ручных гранат и запалов к ним, 67 гранатомётов, 14 противотанковых управляемых ракет, 66 тротиловых шашек массой от 200 граммов до 3 килограммов, более 15 тысяч патронов различного калибра. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает, что Лебедев — уроженец Белгородской области, а Ясинский — Московской области, но при этом прописан он на Ямале.

Белгородский районный суд признал приговорил Лебедева к трём годам лишения свободы условно, а Ясинского — к трём годам в колонии строгого режима.

ФСБ на границе с Казахстаном задержала россиянина, который планировал воевать за ВСУ

ФСБ на границе с Казахстаном задержала россиянина, который планировал воевать за ВСУ

Ранее российские силовики накрыли сеть нелегальных оружейников в 34 регионах. В результате из незаконного оборота было изъято 118 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • ФСБ РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров