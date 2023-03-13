В Крыму задержали гражданина Украины, состоящего в террористическом нацбате. Об этом информирует в понедельник пресс-служба УФСБ РФ по региону.

Речь идёт об участнике "Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана"*. Это вооружённое формирование принимало участие в блокаде Крыма, а с 2016 года активно участвовало в вооружённом конфликте на востоке Украины в качестве диверсионно-разведывательных групп. Задержанному мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооружённом формировании, не предусмотренном федеральным законом)", — сообщили в ФСБ.

А ранее российские спецслужбы на границе с Казахстаном задержали жителя Петрозаводска, который планировал воевать за ВСУ. Мужчина выступал против проведения СВО. Он купил медикаменты, амуницию и нашёл тех, кто помог бы ему уехать на Украину, чтобы воевать против России.