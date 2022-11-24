Как парикмахер из Бишкека создал украинский националистический батальон "Туран" На Украине появился новый нацбат "Туран", куда вербуют тюркоязычных граждан на борьбу с Россией. Батальон возглавляет уроженец Киргизии Кудайбек уулу Алмаз. Кто он такой? 30634 30634 Оболожка © YouTube / Хочу жить

Впервые о националистическом батальоне "Туран" рассказал беглый казахский оппозиционер Айдос Садыков, проживающий уже несколько лет в Киеве. В подразделении есть азербайджанцы, киргизы, уйгуры и казахи, которыми командует 33-летний Кудайбек уулу Алмаз. Сообщается, что в "Туране" состоят 350 боевиков.

Кудайбек уулу Алмаз воюет в рядах ВСУ с февраля 2022-го. Кадр из видео YouTube / БАСЕ

Командир батальона уже записал видеообращение с угрозами в адрес властей России, заявляя о якобы имеющем место геноциде тюркоязычных народов. Кудайбек уулу Алмаз обещает разрушать Россию как снаружи, так и изнутри. Рядом позируют полтора десятка боевиков в масках.

Кудайбек уулу Алмаз угрожает России

Выходцы из Средней Азии уже давно тянутся на Украину в ряды ВСУ и нацбатальонов. Они проводят теракты и акции против российских военных.

Так, ответственность за стрельбу на военном полигоне в Белгородской области, в результате которой погибло 11 человек, взяла на себя радикальная националистическая организация "Атеш". На канале группировки появлялось видеообращение, где утверждается, что участники "Атеш" якобы мобилизуются в Российскую армию, чтобы разрушать её изнутри.

Боевики "Турана" с видео демонстрируют сложенной ладонью так называемую волчью голову — символ ультраправого турецкого движения "Бозкурт" ("Серые волки"). Не исключено, что они рассчитывают на поддержку со стороны турецких радикалов, которые называют тураном общность туркоязычных стран. Турецкие наёмники стали появляться на границе с Крымом с конца прошлого года, составив костяк крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана, численность которого более 500 человек.

Кто такой Кудайбек уулу Алмаз

Лайф выяснил, что Алмаз родился в августе 1989 года и долгое время проживал в Бишкеке, где освоил профессию барбера. Какое-то время работал в России по специальности, а также разнорабочим.







Киргизские ведомства также сообщают, что в декабре 2021 года Кудайбек уулу Алмаз выехал на Украину в качестве трудового мигранта и устроился барбером. В дальнейшем он хотел перевезти семью, но началась специальная военная операция. Предприимчивый барбер решил послужить новой родине и практически с самого начала подался добровольцем в ВСУ.

Кудайбек уулу Алмаз работал барбером. Фото © VK/Almaz Barber

В Государственном комитете нацбезопасности Кыргызстана рассказали Лайфу, что на командира украинского батальона "Туран" с апреля этого года уже заведено дело по статье об участии гражданина Кыргызстана в вооружённых конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождении подготовки для совершения террористического акта.

— ГКНБ официально сообщает, что заявление данного гражданина противоречит позиции официальных властей Кыргызстана. Напомним, Кыргызстан придерживается нейтралитета в событиях между Россией и Украиной, — заявили в спецслужбе.

Российские силовики тоже внимательно отнеслись к призывам экстремиста. Без сомнения, что Кудайбек уулу Алмаз и все примкнувшие к батальону "Туран" боевики будут обезврежены, а если останутся в живых, то понесут справедливое наказание.

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Авторы Станислав Сенькин