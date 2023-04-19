Госдума предоставила кредитные каникулы созаёмщикам мобилизованных граждан

Депутаты Госдумы на заседании в среду приняли в третьем, окончательном чтении закон о кредитных каникулах для созаёмщиков мобилизованных граждан. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с Анатолием Аксаковым — председателем Комитета по финансовому рынку Госдумы.

Законодатели пояснили, что на практике часто встречаются случаи, когда участник специальной военной операции имеет совместный кредит с родителями, усыновителями или иными лицами. А нынешним законом предусмотрено право на приостановление выплаты только в том случае, если созаёмщиками выступали супруга или ребёнок, и то с оговорками.

"В такой ситуации в случае смерти участника специальной военной операции или тяжёлой инвалидности долг может лечь на других созаёмщиков — его родителей или усыновителей", — говорится в пояснительной записке к документу.