Госдума предоставила кредитные каникулы созаёмщикам мобилизованных граждан
Депутаты Госдумы на заседании в среду приняли в третьем, окончательном чтении закон о кредитных каникулах для созаёмщиков мобилизованных граждан. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с Анатолием Аксаковым — председателем Комитета по финансовому рынку Госдумы.
Законодатели пояснили, что на практике часто встречаются случаи, когда участник специальной военной операции имеет совместный кредит с родителями, усыновителями или иными лицами. А нынешним законом предусмотрено право на приостановление выплаты только в том случае, если созаёмщиками выступали супруга или ребёнок, и то с оговорками.
"В такой ситуации в случае смерти участника специальной военной операции или тяжёлой инвалидности долг может лечь на других созаёмщиков — его родителей или усыновителей", — говорится в пояснительной записке к документу.
Теперь же в течение всего периода действия кредитных каникул, предоставленных участнику специальной военной операции, члены его семьи (созаёмщики) смогут не платить банку, и это не будет считаться просроченной задолженностью. А в случае гибели участника СВО или признания его инвалидом первой группы кредит будет списан с его родителей, если созаёмщиками выступали именно они.
Ранее Лайф сообщал, что с конца сентября 2022 года до 31 января 2023 года банки предоставили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на 67,5 миллиарда рублей. Кроме того, Центробанк рекомендовал банкам отменить или снизить комиссии за операции по счетам бойцов СВО. В частности, речь идёт о снятии наличных и переводах с выплат участникам спецоперации.
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