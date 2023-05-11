Песков заявил о достижении определённых целей за год спецоперации
Военным России удалось достигнуть определённых целей в ходе спецоперации — в частности, освободить значительные территории в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В самом начале, ещё 24 февраля прошлого года, президент России говорил о том, что в первую очередь должна быть обеспечена безопасность людей, живущих в Донбассе. Тех людей, которые долгие восемь лет жили под снарядами своего собственного государства. Под теми обстрелами, которые на Западе решили не замечать", — сказал представитель Кремля в интервью телеканалу ATV Республики Сербской.
Частично эту задачу удалось выполнить, однако до полного её завершения ещё далеко, поэтому СВО будет продолжена, добавил Песков. Противника нужно оттеснить на достаточное расстояние, пояснил он.
Ранее Песков заявил, что Россия изрядно потрепала военную машину Украины в ходе СВО. Как пояснил представитель Кремля, изначально РФ ставила перед собой цель обеспечить безопасность людей, проживающих в Донбассе, достичь её удалось лишь отчасти.
T.me / Минобороны России