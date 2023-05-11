Песков заявил о достижении определённых целей за год спецоперации

"В самом начале, ещё 24 февраля прошлого года, президент России говорил о том, что в первую очередь должна быть обеспечена безопасность людей, живущих в Донбассе. Тех людей, которые долгие восемь лет жили под снарядами своего собственного государства. Под теми обстрелами, которые на Западе решили не замечать", — сказал представитель Кремля в интервью телеканалу ATV Республики Сербской.