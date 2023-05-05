ВСУ получат €1 млрд из Еврофонда мира на ракеты

Совет ЕС одобрил выделение Украине 1 миллиарда евро из Европейского фонда мира на закупку ракет и 155-мм снарядов. В распространённом заявлении утверждается, что это поможет "укрепить военные возможности и устойчивость" киевского режима.

"Помощь будет направлена на снабжение украинских вооружённых сил артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и, если на то будет запрос, ракетами, которые будут совместно закуплены странами ЕС у европейской [и норвежской] военной промышленности", — говорится в документе.

Соответствующие контракты должны быть заключены до 30 сентября 2023 года. Это необходимо для получения в среднем 40%-й компенсации по линии Еврофонда мира. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, всего Евросоюз выделил помощи Украине на 5,6 миллиарда евро (без учёта прямых поставок от стран – членов объединения).

"Вместе с предыдущим решением — срочно поставить снаряды из имеющихся запасов, ЕС уже выделил на эту цель €2 млрд, доведя общую военную помощь Евросоюза до €5,6 млрд", — сказал он.