Актёр Антон Шагин передал помощь бойцам СВО

Бойцы спецназа, выполняющие задачи в зоне спецоперации, получили посылки в рамках проекта "Всё для Победы!" Общероссийского народного фронта. Их передал российский актёр театра и кино, поэт Антон Шагин. Как он отметил, привезли всё, что обещали: тепловизоры, бинокли и много полезной техники. Артист подчеркнул, что россияне гордятся бойцами и ждут их с победой.

"Вопрос не стоял, собирать или не собирать, как только появилась возможность, то сразу начали это делать. Я просто удивился, насколько люди наши сердобольные, милосердные… Нашим людям нет равных", — сказал Шагин.

Помощь сформирована на средства, собранные россиянами в рамках проекта "Всё для Победы!". Руководитель представительства Народного фронта в ЛНР Анна Ерёменко рассказала, что в посылках портативные радиостанции, аккумуляторы, тепловизорные бинокли, монокуляры и прицелы, лазерные дальномеры. А ещё там есть детские письма.

"Я хочу заметить, что людей, которые привлекаются к работе Народного фронта, фонда "Всё для Победы!" становится всё больше, и эти люди не простые, а узнаваемые, они являются авторитетом не только для всех россиян, а для нашего подрастающего поколения", — подчеркнула Ерёменко.

Бойцов такая забота не оставила равнодушными, они поблагодарили Народный фронт за постоянный сбор денежных средств, идущих на закупку оборудования, спецсредств, техники, обмундирования, тактической медицины для военных.

"Всё, что вы закупили, всё это приближает нас к победе не на один, а сразу на много шагов", — цитирует РИА "Новости" одного из бойцов.