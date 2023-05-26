Путин обсудил с Совбезом дополнительные соцгарантии участникам СВО
Президент РФ Владимир Путин сегодня на заседании с членами Совбеза РФ обсудил дополнительные меры социальных гарантий для участников военной спецоперации.
"Мы сегодня обсудим дополнительные меры социальных гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей", — сказал глава государства в начале встречи.
Слово для доклада затем было передано вице-премьеру Татьяне Голиковой.
А ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить равные условия и выплаты для всех, кто защищает Родину с оружием в руках. Глава государства подчеркнул, что категория участника спецоперации не должна иметь значения — важнее отношение военнослужащего к Родине.
kremlin.ru