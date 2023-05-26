Путин обсудил с Совбезом дополнительные соцгарантии участникам СВО

Президент РФ Владимир Путин сегодня на заседании с членами Совбеза РФ обсудил дополнительные меры социальных гарантий для участников военной спецоперации.

"Мы сегодня обсудим дополнительные меры социальных гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей", — сказал глава государства в начале встречи.

Слово для доклада затем было передано вице-премьеру Татьяне Голиковой.