Путин установил выплаты в 5 млн семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС

Так, эти средства получат семьи военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работников МЧС, погибших при выполнении задач в ходе СВО на территории новых регионов РФ, Украины. Также 5 млн рублей выплатят и в случае смерти сотрудников от ранений до истечения одного года со дня их увольнения со службы. Выплаты будут назначаться членам семей в равных долях.