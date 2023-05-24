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Регион
Опубликовано 24 мая 2023, 12:25
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Путин установил выплаты в 5 млн семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС

Президент России Владимир Путин установил выплаты в 5 млн рублей семьям сотрудников МЧС, погибших при исполнении обязанностей в зоне спецоперации. Глава государства подписал соответствующий указ.

Так, эти средства получат семьи военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работников МЧС, погибших при выполнении задач в ходе СВО на территории новых регионов РФ, Украины. Также 5 млн рублей выплатят и в случае смерти сотрудников от ранений до истечения одного года со дня их увольнения со службы. Выплаты будут назначаться членам семей в равных долях.

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А ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить равные условия и выплаты для всех, кто защищает Родину с оружием в руках. Глава государства подчеркнул, что категория участника спецоперации не должна иметь значения — важнее отношение военнослужащего к Родине.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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