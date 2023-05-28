На границе Польши с Украиной и Белоруссией выросла очередь из 900 грузовиков

На погранпереходе в селе Дорогуск близ границы Польши с Украиной и Белоруссией выросла очередь из грузовых автомобилей. Об этом сообщает польская RFM, ссылаясь на представителя Налоговой палаты Люблина Михала Деруся.

Всего на границе стоит около 900 грузовиков, более половины из них следует на Украину. Время ожидания, по словам Деруся, составляет 45 часов. При этом очереди с территории Незалежной нет.