На границе Польши с Украиной и Белоруссией выросла очередь из 900 грузовиков
На погранпереходе в селе Дорогуск близ границы Польши с Украиной и Белоруссией выросла очередь из грузовых автомобилей. Об этом сообщает польская RFM, ссылаясь на представителя Налоговой палаты Люблина Михала Деруся.
Всего на границе стоит около 900 грузовиков, более половины из них следует на Украину. Время ожидания, по словам Деруся, составляет 45 часов. При этом очереди с территории Незалежной нет.
Представитель Налоговой палаты отметил, что прошлой ночью было оформлено 640 грузовых машин в обоих направлениях.
Ранее Лайф рассказывал, что в Польше решили запретить перемещение через границу фур из России и Белоруссии. Грузовое движение будет остановлено до особого распоряжения.
Twitter / Straż Graniczna