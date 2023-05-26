В Польше решили запретить движение фур из России и Белоруссии через границу

Министерство внутренних дел и администрации Польши собирается запретить движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков. Об этом говорится в проекте распоряжения кабмина.

В документе указано, что грузовое движение на пограничных пунктах с Белоруссией будет остановлено до особого распоряжения для грузовиков, тягачей, прицепов, включая полуприцепы, которые зарегистрированы на территории России и Белоруссии.