В Польше решили запретить движение фур из России и Белоруссии через границу
Министерство внутренних дел и администрации Польши собирается запретить движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков. Об этом говорится в проекте распоряжения кабмина.
В документе указано, что грузовое движение на пограничных пунктах с Белоруссией будет остановлено до особого распоряжения для грузовиков, тягачей, прицепов, включая полуприцепы, которые зарегистрированы на территории России и Белоруссии.
Ранее Лайф сообщал, что Госдума выступила за запрет проезда польских фур по территории России. Кроме того, депутаты призвали запретить польским автомобилям заправку по российским розничным ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза.
ТАСС / EPA / ARTUR RESZKO