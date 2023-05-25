Экономическая порка: Как Россия начала наказывать Европу и Америку Запрет транзита для польских грузоперевозчиков через Россию может оказаться только началом экономических санкций против западного бизнеса, который полагает, что политика и экономика — разные вещи. 24 мая, 23:44 На территории международного автомобильного пункта пропуска "Мамоново 2 — Гжехотки" на российско-польской границе. Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Российский парламент начал принимать меры в ответ на антироссийскую политику Европы. Проект обращения Госдумы РФ к правительству предполагает запрет проезда польских автоперевозчиков через территорию России. И эти небольшие законодательные "ноу-хау" уже вызывают в элитах и правящих партиях странах ЕС шок и трепет. А ведь Россия пока действует асимметрично и не синхронно.

Запрет на проезд польских фур

Уничтожение советских памятников, закрытая школа при посольстве РФ в Варшаве и многие другие антироссийские выпады вынудили депутатов ответить экономическими ограничениями — большегрузы из Польши смогут следовать по территории РФ только от границы до ближайших таможенных терминалов, чтобы разгрузить товары. А топливо для них будут продавать по европейским ценам.

— Предложенный председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным запрет на въезд польских грузовиков уже действует. Это подтверждают представители автотранспортной отрасли, — пишет Rzeczpospolita. — Для многих предпринимателей это наверняка будет трагедией, ведь многие ещё ездят в том направлении. Хуже всего, что россияне закроют путь в Центральную Азию.

По сравнению с 2020 годом, Россия уже сократила количество разрешений до 55 тысяч, то есть почти в пять раз, а теперь и вовсе ввела запрет. То есть заказы в Казахстан, Монголию или Узбекистан теперь закрыты для Варшавы и Вильнюса.

Депутат Госдумы Андрей Луговой считает, что пока "решение о запрете транзита фур из Польши через территорию России — одно звено в цепочке мер", которые запустила Россия. То есть в дальнейшем список может быть увеличен.

Газовый пасьянс

Заправочная станция финской компании Gasum. Фото © gasum.com

Ударом по Финляндии в апреле текущего года стало требование ПАО "Газпром" расплачиваться в рублях. В итоге финской энергетической госкомпанией "Gasum" был расторгнут долгосрочный контракт с ООО "Газпром экспорт" на поставку российского трубопроводного газа. Но на этом газовые "приключения" стран ЕС не закончатся.

Ожидание, что транспортировка российского газа через Украину может быть остановлена, сбывается. В настоящее время российский природный газ транспортируется в страны ЕС всего лишь через одну из двух возможных точек входа в ГТС (Газотранспортная система) Украины и через газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток".

В марте 2022 году странами ЕС был разработан план "RePowerEU", согласно которому предложены меры поэтапного снижения импорта российского природного газа и отказа от него. Так, целевые показатели хранения природного газа на следующую зиму установлены на уровне 90%, и страны ЕС должны быть в состоянии выполнить эту задачу даже в случае полного отсутствия объёмов российского газа при условии, что страны ЕС будут сотрудничать в области поставок, — сообщается в рекомендациях ЕК.

О болезненности российских санкций для примкнувших к Вашингтону стран напомнил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Запрет на вылов рыбы и иных морских биоресурсов в территориальных водах РФ для Японии стал в прошлом году серьёзным ударом. Тогда одним решением Москва сузила возможности Японии, имеющей статус лидера в сфере промышленного рыболовства, сделав японских рыбопромышленников неконкурентными на Сахалине и Курилах.

— Соглашение о возможности японских рыбаков рыбачить в нашей экономической зоне для Японии оказалось крайне негативным. То же самое происходит сейчас и с решением отказать польским фурам проезд по территории РФ, — напоминает Андрей Суздальцев. — Есть неписаное правило, когда товар идёт из России в ЕС, то перевозчики должны быть или европейские, или российские. В нашем случае этой историей ещё пользуются белорусские компании, так как им возить особо нечего. Польские грузовики спокойно перемещались по нашей территории, заправлялись нашим дешевым бензином, возили грузы в сторону Центральной Азии.

Поскольку Вашингтон усилил давление на страны Центральной Азии и требует от них отказаться от транзита и параллельного импорта для России, наша сдержанность может превратиться в минус. Поэтому принято решение запретить польским грузовикам работать в России. Литва как перевозчик, кстати, тоже теперь получит большой убыток. Эта мера отразится на правящих партиях в Варшаве и Вильнюсе, уверен эксперт.

Авторы Елена Стафеева