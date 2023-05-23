Как подают атаки украинских ДРГ на Белгородскую область западные СМИ Итальянские, французские и американские СМИ как под копирку пытаются свалить ответственность за нападения украинских диверсантов на Белгородскую область на самих россиян. 29346 29346 Российские военные. Обложка © ТАСС / Ura.ru / TAISIYA VORONTSOVA

Западные СМИ подключились к попытке украинского специального пропагандистского подразделения ЦИПСО раскачать российское общество при помощи публикаций об атаках ВСУ на Белгород. Напомним, что в регионе объявили план перехвата "Эдельвейс", означающий полную готовность. Известно, что Росгвардия усилена в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах области. Введённый режим контртеррористической операции (КТО) может быть расширен и на другие приграничные регионы, полагают эксперты, если это потребуется.

Западные методички

Украинские террористы пытались дезорганизовать работу оперативных служб Брянской области, информационная атака и фейковые звонки поступали даже руководству территории. Глава региона Вячеслав Гладков призвал доверять только официальным источникам. В итоге диверсии ранено 12 местных жителей. Минобороны РФ объявило об уничтожении более 70 украинских террористов, четырёх боевых бронированных машин и пяти пикапов. Зачистка территории округа продолжается.

Главный акцент западной прессы, которая уделяет внимание атакам ВСУ на Белгород, — это якобы принадлежность команд ДРГ к россиянам. Что позволяет киевским властям перекидывать ответственность за теракты на неких оппозиционно настроенных граждан.

— Украинские официальные лица попытались представить действия подразделения в понедельник как доказательство раскола среди россиян, но неясно, действовала ли группа по собственной инициативе или под руководством украинских офицеров, — отмечает The New York Times, указывая на обычную для Киева "двусмысленность в отношении ударов по территории России". Что ценно, издание даёт и слова главы региона, подвергшегося атаке.

Украинские военные. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

СNN, осваивая методичку для Киева, даже не приводит мнения российской стороны, утверждая, что теракты совершают "освободители" из Легиона "Свобода России"* и Русского добровольческого корпуса*, ссылаясь на слова представителя военной разведки Украины Андрея Юсова.

Нагнетает обстановку и испанская El Pais, придавая нападению на Белгород невероятный масштаб.

NYT также приводит слова бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, который объяснил цели атак на приграничные регионы РФ.

"Вторжение на границу стало важной вехой, поскольку в нём участвовали вооружённые войска, что может вынудить Россию развернуть больше своих сил вдоль границы, а не на линии фронта", — сказал он. Похоже, подрывы экскаваторщиков и атаки ДРГ складываются в один масштабный пазл противостояния ВСУ и стран НАТО Армии России.

Акценты, которыми ЦИПСО засыпает сейчас все каналы связи россиян в этом регионе, не изменились: "Россияне увидят, что у них есть проблемы между собственными гражданами, поэтому идея единой России серьёзно пострадает", — сказал Загороднюк NYT.

Украинский военный. Фото © Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency

Bloomberg пытается внедрить в публичную полемику близость Бахмута, который сдали России ВСУ, и Белгорода, приписывая штурмовикам РФ большие потери. "Два места — Бахмут и Белгород — резюмируют состояние войны России на Украине после почти 500 дней боёв", — даёт издание подзаголовок статье "Военный конфликт на Украине становится ближе к дому" (то есть к России).

Что остановит СВО

Bloomberg опубликовал интервью премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что "Украина не может выиграть в военном конфликте против России", и назвал единственный вариант остановки СВО — заключение соглашения между Россией и США. А генерал США Марк Милли язвит, что Вашингтон и Брюссель не могут дать Украине "серебряной пули", чтобы она победила Россию.

*Включены в список террористических и экстремистских организаций.

Авторы Елена Стафеева