ГД предложит исключить заправку польских грузовиков по розничным ценам России

Госдума призовёт Правительство РФ принять меры к польским автомобильным перевозчикам из-за антироссийской политики Варшавы. Соответствующий проект обращения нижней палаты парламента опубликован в думской базе данных.

Предлагается исключить выполнение перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории России, допустив перемещение грузовиков от госграницы до ближайших таможенных терминалов, где будет осуществляться перецепка прицепов или перегрузка товаров на транспорт отечественных перевозчиков.

Кроме того, запретить польским автомобилям заправку по российским розничным ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза.