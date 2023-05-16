Посол допустил разрыв дипотношений России и Польши

Вероятность разрыва дипломатических отношений России и Польши существует. Об этом заявил посол РФ в этой стране Сергей Андреев.

"Такая вероятность существует всегда. Станет ли она реальностью — зависит от решений нашего руководства и польских властей", — приводит его слова газета "Известия".

Посол обратил внимание на предел по претензиям польской стороны на сохраняющиеся у РФ объекты в Польше, за которым пойдут зеркальные меры в отношении дипнедвижимости Варшавы в Москве.