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16 мая, 01:51

Посол допустил разрыв дипотношений России и Польши

Посол РФ Андреев допустил разрыв дипотношений с Польшей

Вероятность разрыва дипломатических отношений России и Польши существует. Об этом заявил посол РФ в этой стране Сергей Андреев.

"Такая вероятность существует всегда. Станет ли она реальностью — зависит от решений нашего руководства и польских властей", — приводит его слова газета "Известия".

Посол обратил внимание на предел по претензиям польской стороны на сохраняющиеся у РФ объекты в Польше, за которым пойдут зеркальные меры в отношении дипнедвижимости Варшавы в Москве.

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Усилиями Варшавы "практически сведена к нулю" политическая повестка с Москвой, добавил Андреев.

Ранее Лайф рассказывал о проникновении представителей мэрии Варшавы и полиции на территорию посольской школы. Это произошло 29 апреля, правоохранители даже взломали ворота. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что РФ этого не забудет, а в МИД России пообещали "очень жёсткий ответ", который "заставит поляков задуматься". 10 мая учебное заведение возобновило свою работу.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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