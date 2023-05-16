Посол допустил разрыв дипотношений России и Польши
Посол РФ Андреев допустил разрыв дипотношений с Польшей
Вероятность разрыва дипломатических отношений России и Польши существует. Об этом заявил посол РФ в этой стране Сергей Андреев.
"Такая вероятность существует всегда. Станет ли она реальностью — зависит от решений нашего руководства и польских властей", — приводит его слова газета "Известия".
Посол обратил внимание на предел по претензиям польской стороны на сохраняющиеся у РФ объекты в Польше, за которым пойдут зеркальные меры в отношении дипнедвижимости Варшавы в Москве.
Усилиями Варшавы "практически сведена к нулю" политическая повестка с Москвой, добавил Андреев.
Ранее Лайф рассказывал о проникновении представителей мэрии Варшавы и полиции на территорию посольской школы. Это произошло 29 апреля, правоохранители даже взломали ворота. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что РФ этого не забудет, а в МИД России пообещали "очень жёсткий ответ", который "заставит поляков задуматься". 10 мая учебное заведение возобновило свою работу.
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