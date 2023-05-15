Польша пригрозила отобрать новые здания у Посольства России
Моравецкий: Польша будет работать над изъятием новых зданий у Посольства РФ
Польша "будет работать" над изъятием новых зданий у Посольства России, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Прошлые такие действия он назвал "успешными".
"Недавно в результате успешных действий было отобрано одно из зданий [Посольства России] на территории Варшавы. И мы будем работать над очередными", — сказал он в эфире телеканала Polsat.
Напомним, 29 апреля представители мэрии Варшавы и полиции взломали ворота и проникли в посольскую школу. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что РФ этого не забудет, а в МИД России пообещали "очень жёсткий ответ", который "заставит поляков задуматься". 10 мая учебное заведение возобновило свою работу.
ТАСС / EPA / Piotr Nowak