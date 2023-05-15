Польша пригрозила отобрать новые здания у Посольства России

Польша "будет работать" над изъятием новых зданий у Посольства России, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Прошлые такие действия он назвал "успешными".

"Недавно в результате успешных действий было отобрано одно из зданий [Посольства России] на территории Варшавы. И мы будем работать над очередными", — сказал он в эфире телеканала Polsat.