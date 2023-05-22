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22 мая, 13:37

Захарова предложила потребовать "половину Польши" за Сусанина

Захарова вспомнила про Сусанина в ответ на подсчёты Польши ущерба от СССР

<p>Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о подвиге Ивана Сусанина, который не выдал полякам местонахождение русского царя Михаила Романова, за что был замучен ими до смерти. Она посоветовала властям Польши заняться изучением истории вместо её переписывания.

"Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши. А необразованным напоминаю о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов и восстановление польского государства после Второй мировой", — написала она в телеграм-канале в ответ на новость о подсчёте Варшавой ущерба от СССР в годы Второй мировой.

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Напомним, в Польше начали подсчитывать ущерб от СССР за период Второй мировой войны. Над докладом работает польский Институт военных дел. По словам замглавы МИД страны Аркадиуша Мулярчика, это будет солидная работа, показывающая "как весь аспект оккупации, так и демонтаж заводов на западных территориях, эксплуатацию польского государства и неблагоприятные угольные контракты".

Татьяна Миссуми
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