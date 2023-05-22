Захарова предложила потребовать "половину Польши" за Сусанина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о подвиге Ивана Сусанина, который не выдал полякам местонахождение русского царя Михаила Романова, за что был замучен ими до смерти. Она посоветовала властям Польши заняться изучением истории вместо её переписывания.

"Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши. А необразованным напоминаю о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов и восстановление польского государства после Второй мировой", — написала она в телеграм-канале в ответ на новость о подсчёте Варшавой ущерба от СССР в годы Второй мировой.