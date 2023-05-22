Моравецкий обратился к полякам из-за требования вернуть России $750 млрд расходов СССР
Премьер Моравецкий отверг требование компенсации расходов СССР на Польшу
Варшава не считает, что должна вернуть Москве свыше 750 миллиардов долларов (в пересчёте на нынешний курс), потраченные СССР на восстановление Польши после Второй мировой войны. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в ответ на соответствующее требование Госдумы.
"Это типичная российская пропагандистская игра. Россия ответственна за огромные материальные разрушения в Польше", — сказал премьер журналистам во время посещения Гдыни.
Кроме того, он заявил, что РФ должна "заплатить огромную компенсацию для Украины, а также для других" из-за проведения СВО.
"Надо успокоить поляков. Мы точно не будем платить России. Это точно", — добавил министр сельского хозяйства республики Роберт Телюс.
Отношения Москвы и Варшавы сейчас претерпевают не лучшие времена. Посол РФ Сергей Андреев даже допустил разрыв дипотношений с Польшей из-за последних событий. 29 апреля Варшава захватила здание русской школы. МИД РФ пообещал на это "очень жёсткий ответ", который "заставит поляков задуматься". Россия также подключила ООН к ситуации.
ТАСС / Zuma / Piotr Twardysko