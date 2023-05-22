Моравецкий обратился к полякам из-за требования вернуть России $750 млрд расходов СССР

Варшава не считает, что должна вернуть Москве свыше 750 миллиардов долларов (в пересчёте на нынешний курс), потраченные СССР на восстановление Польши после Второй мировой войны. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в ответ на соответствующее требование Госдумы.

"Это типичная российская пропагандистская игра. Россия ответственна за огромные материальные разрушения в Польше", — сказал премьер журналистам во время посещения Гдыни.

Кроме того, он заявил, что РФ должна "заплатить огромную компенсацию для Украины, а также для других" из-за проведения СВО.