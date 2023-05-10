Медведев предложил включить Царство Польское в состав России в ответ на "новое имя" Калининграда

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдвинул интересное наказание для Польши за решение переименовать российский Калининград в Крулевец. Во-первых, он предлагает вернуть ряд исторических названий её городам в ответ на попытку польских русофобов "научить всех истории".

"В таком случае никакого им Кракова — только Кракау. Нет Гданьска — только Данциг. Нет Щецина — только Штеттин. Нет Познани — только Посин. Нет Вроцлава — только Бреслау. Список можно продолжать и продолжать", — написал он в "Твиттере".