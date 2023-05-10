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10 мая, 12:44

Медведев предложил включить Царство Польское в состав России в ответ на "новое имя" Калининграда

Медведев призвал "включить" Польшу в Россию из-за переименования Калининграда

<p>Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото © LIFE / Павел Баранов

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдвинул интересное наказание для Польши за решение переименовать российский Калининград в Крулевец. Во-первых, он предлагает вернуть ряд исторических названий её городам в ответ на попытку польских русофобов "научить всех истории".

"В таком случае никакого им Кракова — только Кракау. Нет Гданьска — только Данциг. Нет Щецина — только Штеттин. Нет Познани — только Посин. Нет Вроцлава — только Бреслау. Список можно продолжать и продолжать", написал он в "Твиттере".

Но главная идея Медведева — переименовать саму Польшу в Варшавское герцогство или Царство Польское (так называлась область в Российской империи) в составе РФ — как правопреемника Российской империи.

Власти сочли инсинуацией решение Польши переименовать Калининград в Крулевец

Власти сочли инсинуацией решение Польши переименовать Калининград в Крулевец

Напомним, в Польше официально переименовали Калининград в рамках "борьбы с Русским миром". Гражданам страны рекомендовали использовать новое название — Крулевец. В Кремле заявили, что этот шаг Варшавы граничит с безумием.

Андрей Бражников
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    Феохарийсегодня в 13:33

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