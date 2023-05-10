Медведев предложил включить Царство Польское в состав России в ответ на "новое имя" Калининграда
Медведев призвал "включить" Польшу в Россию из-за переименования Калининграда
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото © LIFE / Павел Баранов
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдвинул интересное наказание для Польши за решение переименовать российский Калининград в Крулевец. Во-первых, он предлагает вернуть ряд исторических названий её городам в ответ на попытку польских русофобов "научить всех истории".
"В таком случае никакого им Кракова — только Кракау. Нет Гданьска — только Данциг. Нет Щецина — только Штеттин. Нет Познани — только Посин. Нет Вроцлава — только Бреслау. Список можно продолжать и продолжать", — написал он в "Твиттере".
Но главная идея Медведева — переименовать саму Польшу в Варшавское герцогство или Царство Польское (так называлась область в Российской империи) в составе РФ — как правопреемника Российской империи.
Напомним, в Польше официально переименовали Калининград в рамках "борьбы с Русским миром". Гражданам страны рекомендовали использовать новое название — Крулевец. В Кремле заявили, что этот шаг Варшавы граничит с безумием.