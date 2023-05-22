В Польше начали подсчитывать ущерб от СССР за период Второй мировой войны
Замглавы МИД Мулярчик: Польша начала подсчёт ущерба от СССР во время войны
Замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что власти республики начали подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны.
Он уточнил, что в настоящее время над докладом работает Институт военных дел Польши. По словам замминистра, это будет солидная работа, показывающая "как весь аспект оккупации, так и демонтаж заводов на западных территориях, эксплуатацию польского государства и неблагоприятные угольные контракты".
"Мы над этим работаем, и такой доклад будет создан", — сказал он в эфире Польского телевидения.
Дипломат добавил, что в готовящемся отчёте всё должно быть надёжно задокументировано, "чтобы никто не смог ничего опровергнуть".
Ранее Польша решила потребовать репарации не только от немецких властей, но и от российской стороны. До этого страна планировала получить лишь от ФРГ 6,2 триллиона злотых. К слову, ФРГ уже выразила официальный отказ, на что Варшава предупредила страну о "большой проблеме". Замглавы МИД Польши ранее отмечал, что получение репараций — это вопрос нескольких лет. При этом некоторые эксперты заметили в действиях Польши лишь попытку отвлечь внимание. В МИД РФ же предупредили республику, что она "доиграется, если выдвинет России требования по репарациям".
ТАСС / Сергей Лоскутов