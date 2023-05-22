В Польше начали подсчитывать ущерб от СССР за период Второй мировой войны

Замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что власти республики начали подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны.

Он уточнил, что в настоящее время над докладом работает Институт военных дел Польши. По словам замминистра, это будет солидная работа, показывающая "как весь аспект оккупации, так и демонтаж заводов на западных территориях, эксплуатацию польского государства и неблагоприятные угольные контракты".

"Мы над этим работаем, и такой доклад будет создан", — сказал он в эфире Польского телевидения.