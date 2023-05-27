"Mash на Мойке" создал гид по нетипичным и парадным местам Санкт-Петербурга

К 320-летнему юбилею Санкт-Петербурга редакция "Mash на Мойке" создала Mashlin — интерактивную карту-гид по парадным и не очень местам Северной столицы. Всего на ней отображены 320 самых разных локаций — от рюмочных до "Эрмитажа".

В гиде шесть категорий: "вкусно поесть", "забота о теле", "хорошо выпить", "вдохновиться", "отдохнуть с семьёй", "научиться новому". Карта отрисована вручную и, по словам главного редактора "Mash на Мойке" Александра Русских, цель Mashlin — открыть для пользователей многогранный Санкт-Петербург.

"Интерактивная карта Mashlin — это наша собственная оригинальная выборка и проводник в мир парадного и не очень Питера. Мы решили поделиться крутыми местами, открыть вам уникальные заведения, увлекательные выставки и множество других интересных мест, чтобы вы смогли прочувствовать атмосферу нашего города", — рассказал он.

Гид прост в использовании: кликнув на иконку, расположенную на карте, появится окно с фотографиями и описанием локации, а для удобства на экране можно оставить только одну категорию.

Как отметила креативный продюсер проекта Наталья Сулюкина, создание своего ТОПа локаций Петербурга — давняя мечта команды. В ходе работы было важно не только отразить брендовые локации, но и показать локальные точки. Причём планы грандиозные: в партнёрстве с подписчиками гид будет расти и пополняться новыми местами.