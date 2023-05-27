На Ростральных колоннах зажгли факелы в честь 320-летия Петербурга
В Петербурге на Ростральных колоннах стрелки Васильевского острова зажгли факелы
Сегодня утром в честь 320-летия Санкт-Петербурга на стрелке Васильевского острова зажгли факелы, которые будут радовать жителей и гостей Северной столицы до завтрашнего дня. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".
На Ростральных колоннах стрелки Васильевского острова зажгли факелы. Видео © LIFE
В дни празднования власти города организовали множество мероприятий. Так, например, вечером в субботу состоится большой концерт на Дворцовой площади. А в полночь на стрелке Васильевского острова пройдёт Петровский фестиваль огня. Откроет его выступление "Пиротехнических дворов Петергофа", после чего команды из разных стран порадуют зрителей своими невероятными перформансами.
Ранее Лайф в честь 320-летия Санкт-Петербурга сделал необычный обзор объектов, которые появились в культурной столице России за последние 20 лет и преобразили её. Подробнее о том, что изменилось за 2003–2023 годы, читайте в нашем материале.
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