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27 мая, 09:56

На Ростральных колоннах зажгли факелы в честь 320-летия Петербурга

В Петербурге на Ростральных колоннах стрелки Васильевского острова зажгли факелы

Сегодня утром в честь 320-летия Санкт-Петербурга на стрелке Васильевского острова зажгли факелы, которые будут радовать жителей и гостей Северной столицы до завтрашнего дня. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

На Ростральных колоннах стрелки Васильевского острова зажгли факелы. Видео © LIFE

В дни празднования власти города организовали множество мероприятий. Так, например, вечером в субботу состоится большой концерт на Дворцовой площади. А в полночь на стрелке Васильевского острова пройдёт Петровский фестиваль огня. Откроет его выступление "Пиротехнических дворов Петергофа", после чего команды из разных стран порадуют зрителей своими невероятными перформансами.

День города в Петербурге, День защиты от солнца, Сидор Огуречник: праздники и приметы 27 мая

День города в Петербурге, День защиты от солнца, Сидор Огуречник: праздники и приметы 27 мая

Ранее Лайф в честь 320-летия Санкт-Петербурга сделал необычный обзор объектов, которые появились в культурной столице России за последние 20 лет и преобразили её. Подробнее о том, что изменилось за 2003–2023 годы, читайте в нашем материале.

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Николь Вербер
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