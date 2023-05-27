На Ростральных колоннах зажгли факелы в честь 320-летия Петербурга

Сегодня утром в честь 320-летия Санкт-Петербурга на стрелке Васильевского острова зажгли факелы, которые будут радовать жителей и гостей Северной столицы до завтрашнего дня. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

На Ростральных колоннах стрелки Васильевского острова зажгли факелы. Видео © LIFE

В дни празднования власти города организовали множество мероприятий. Так, например, вечером в субботу состоится большой концерт на Дворцовой площади. А в полночь на стрелке Васильевского острова пройдёт Петровский фестиваль огня. Откроет его выступление "Пиротехнических дворов Петергофа", после чего команды из разных стран порадуют зрителей своими невероятными перформансами.