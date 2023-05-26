5 способов использовать аффирмации как средство для похудения и улучшения фигуры
А вы знали, что аффирмации можно использовать и для совсем уж базовых "запросов вселенной"? Например, знающие люди уверяют, что с помощью этой техники можно даже похудеть! Рассказываем, что к чему.
Обложка © Freepik / drobotdean
Вы наверняка уже знаете, что мысли имеют огромную силу. Они могут даже влиять на наше тело и внешность. Поэтому использование аффирмаций — это прекрасный способ изменить мышление и, как следствие, своё тело.
Аффирмации — это короткие утверждения, которые вы можете повторять вслух или про себя. Они помогают перепрограммировать ваше сознание и усилить вашу веру в себя. Вот пять способов использовать аффирмации для похудения и улучшения фигуры.
1. Поверьте, что вы можете похудеть
5 способов использовать аффирмации для похудения и улучшения фигуры. Фото © Shutterstock
"Я легко и естественно теряю вес" — такую аффирмацию необходимо повторять каждый день, чтобы усилить веру в себя и свои способности. Когда вы искренне считаете, что можете без особых трудностей похудеть, то становитесь более мотивированными и настроенными на успех.
2. Любите своё тело
"Я люблю и принимаю своё тело таким, какое оно есть". Это утверждение нужно повторять, чтобы подстегнуть любовь к своему телу. Когда вы любите себя, то становитесь более заботливыми к телу и психике. В итоге избавление от лишних килограммов становится вопросом здорового образа жизни, а не навязанных идеалом красоты.
3. Наслаждайтесь здоровой пищей
Аффирмации для похудения: как изменить своё мышление и улучшить свою фигуру. Фото © Shutterstock
"Я люблю здоровую пищу и забочусь о своём здоровье" — повторяйте эту аффирмацию каждый раз, когда едите здоровую пищу. Это поможет вам перепрограммировать своё мышление и научиться наслаждаться здоровой едой.
4. Будьте активными
"Я люблю заниматься спортом и быть активным" — эта аффирмация просто необходима во время физических упражнений. Когда вы настроены на то, чтобы быть выносливыми и сильными, то заниматься спортом и силовыми упражнениями становится проще и более приятно.
5. Верьте в свой успех
Как использовать аффирмации для похудения: 5 полезных советов. Фото © Freepik
"Я достигну своих целей и буду счастлив": повторяйте эту фразу каждый день, чтобы усилить веру в свой успех. Когда вы искренне считаете, что достойны лучшего, со всем можете справиться и успех не за горами, то становитесь более уверенными и мотивированными.
Использование аффирмаций — это простой, но эффективный способ изменить своё мышление и улучшить фигуру. Повторяйте эти волшебные фразы каждый день и увидите, как ваше тело и жизнь вскоре начнут меняться к лучшему.
Wow
"Не имеет права жаловаться": Разъярённая Волочкова публично прокляла родную дочь в ответ на гадкое предательство Ариадны
сегодня в 09:40
8-й день лунного календаря: что можно и что нельзя делать 26 мая
сегодня в 08:30
10 до безобразия фотогеничных питомцев, которых можно сразу отправлять в модельные агентства
сегодня в 08:02