"Не имеет права жаловаться": Разъярённая Волочкова публично прокляла родную дочь в ответ на гадкое предательство Ариадны

В жизни Анастасии Волочковой вновь не всё спокойно. Но на этот раз удар нанёс тот, от кого балерина этого никак не ожидала, — единственная дочь звезды. В своих соцсетях "королева шпагата" со слезами на глазах рассказала, что Ариадна предательски и мерзко предала её, ранив душу и разбив сердце. Но в чём же причина такого семейного скандала? Оказалось, что неблагодарная дочь не желает видеть знаменитую мать на своём выпускном. И причина такого решения, по словам Анастасии, лицемерная и мелочная.

"Позвольте объяснить причину, по которой моя дочь, Ариадна Волочкова, не хочет видеть меня на своём выпускном. В разговоре со мной она объяснила причину. И она заключается не в том, что я плохая мама. Мама я замечательная и самая лучшая на этой земле. И самую главную роль свою я выполнила — роль материнства. Она не хочет видеть меня по той причине, что, как она сказала, если я появлюсь на этом выпускном, то отвлеку внимание от неё. И перетяну одеяло от неё, моей дочери", — делится с подписчиками своей болью Волочкова.

Волочкова в слезах жалуется, что родная дочь её ненавидит. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Женщина напоминает, что является состоявшимся человеком, балериной, прославлявшей Россию на многих международных сценах. И далась ей эта известность не просто так, а с большим трудом. А чтобы стать той, кем она сейчас является, пришлось очень много работать. Волочкова на нервах даже напомнила о своей книге "Плата за успех". И объяснила, что эта плата выражается не в мозолях и не в льющейся на её плечи незаслуженной грязи, а именно в предательстве близких по крови людей.

Анастасия вспомнила о своей юности. Что было, когда ей было столько же, сколько Ариадне сейчас, — 17 лет. Ей пришлось немало пережить, так как родители потеряли квартиру. И им приходилось жить на улице, а потом вернуться в коммуналку. Но в семнадцать с половиной лет она уже была примой-балериной Мариинского театра, а через год смогла купить квартиру и матери, и отцу.

Анастасия Волочкова поссорилась с дочерью Ариадной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

"Моя дочь не имеет права ни на что жаловаться, потому что она родилась с золотым тазиком. У неё изначально с рождения было абсолютно всё. И я хотела воспитать в моей дочери человека, который был бы сострадательным, добрым, отзывчивым. Я возила её в детские дома, чтобы она увидела, как живут другие дети. Но теперь эта сострадательность выразилась абсолютно в другую сторону по отношению ко мне. Потому что я стала, получается, злейшим врагом по причине своей известности и популярности", — на повышенных тонах вещает Волочкова, будучи не в силах сдержать эмоции от обиды на дочь.

Звезда рассказала, что мечтала стать балериной с пяти лет. И уже 40 лет предана своему искусству. Прошлась она и по матери, которая отмечает, что без неё Анастасия никогда бы не добилась успеха. Только вот сама прима так не считает. По словам Волочковой, она была рождена, чтобы стать самой лучшей, самой известной балериной. И даже совсем неважно, хорошо она танцевала или плохо, потому что её "главная миссия — объединять людей посредством позитива, творчества, музыки и танца". От откровенного признания 47-летняя артистка не смогла сдержать слёз и расплакалась прямо на камеру.

Анастасия Волочкова. Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович

"Но я не понимаю, почему я стала злейшим врагом своей популярностью и своим именем, которое я ей дала? — задаётся вопросом Анастасия. — Я никогда не верила, что всё это обернётся тем, что в день выпускного <...> меня собственный ребёнок будет убеждать <...> не приходить на выпускной. Мои золотые, я там буду! Приходите! Я буду в "Крокус сити", — пообещала в итоге звезда.

Сдержит ли Анастасия Волочкова своё обещание? И зависть ли к собственной матери является причиной, по которой Ариадна не хочет видеть самую известную танцовщицу на своём выпускном? Пока не известно. Балерина не раз вела себя неадекватно, совершала безумные поступки и вела асоциальный образ жизни. Следим за ситуацией и ждём итогов: помирится ли дочь со своей безумной звёздной мамой.