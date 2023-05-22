Бузова призналась в воздержании, а сексолог призвала ни в коем случае не отказывать себе в сексе

В шестом выпуске "Шоу Воли" в гости в студию пришла ведущая Ольга Бузова. И она, как всегда, была в своём репертуаре: максимально честная и откровенная. Певица выдала немало секретов, некоторые из которых заставляли громко смеяться, а другие — краснеть от смущения.

Одним из признаний Бузовой стала новость об осознанном воздержании. У ведущей и певице секса не было уже два года и три месяца. Ведущие искренне посочувствовали Оле и спросили, как же она, бедная, с таким справляется. И тут бывшая участница и ведущая "Дома-2" чистосердечно призналась: интим для неё никакой роли не играет, куда важнее любовь. А желание можно заглушать с помощью спорта, конкретно бокса, которым она любит заниматься, а также концертов и людей, восхищённых её творчеством.

Ольга Бузова на "Шоу Воли". Видео © Rutube / Шоу Воли

На откровения певицы отреагировала сексолог Александра Миллер и прокомментировала слова Ольги Бузовой про такое длительное воздержание. Как заметила специалист: "Секс для женщин играет немаловажную роль. Нехватка секса приводит к раздражительности, перееданию либо тяге к сладкому и мучному, нарушению сна. А из психологических факторов — к снижению настроения и самооценки".

И причиной всему, заявляет эксперт, является нарушение гормонального фона в связи с отсутствием регулярной половой жизни. Во время секса в крови вырабатываются гормоны радости: эндорфины, окситоцин, вазопрессин, пролактин. Этот мощный коктейль, влияющий на организм, как таблетка счастья, не только реанимирует и окрыляет, но и оказывает массу лечебных действий: обезболивающее, профилактику простуды. Можно добавить, что практически вдвое снижается риск инсульта, а на 40–50% понижается возможность заболевания сахарным диабетом. А ещё во время секса активируется около 30 участков головного мозга.

Ольга Бузова на "Шоу Воли" показывает приёмы бокса. Фото © rutube / Шоу Воли

В связи со всем вышеназванным можно сделать вывод, что во время интима организм оживает и оздоравливается естественным образом. Сексолог Миллер заметила, что женщину с регулярной половой жизнью можно всегда узнать по блеску в глазах, сияющей коже (благодаря выработке коллагена в кровь), пластичности тела и грациозной осанке.

"Женщина, живущая в сексе и любви, — это другая женщина. Она лёгкая, позитивная, раскрепощённая, без вечных перепадов настроения. Плаксивость Ольги тоже, несомненно, выдаёт её внутреннее напряжение, которое нуждается в разрядке, — заметила сексолог. — Есть масса способов, как получить оргазм без помощи партнёра: мастурбация всеми возможными способами, включая душ, фаллоимитаторы и все возможные подручные средства, но ничто не заменит тепло человеческого тела, яркие эмоции, поцелуи и флирт".

Специалист обратила внимание на то, что любые попытки удовлетворить себя самостоятельно будут лишь "простой механикой, без задействования эмоциональной сферы, а значит, и качество будет не особо высоко. Но в любом случае лучше хоть какая-то разрядка, чем вообще без неё, иначе истерики и неадекватное поведение не заставят себя долго ждать".

Ольга Бузова. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Продолжая разговор с Павлом Волей, ведущая Ольга Бузова раскрыла ещё один секрет своего счастья, отчего она так часто улыбается и без труда справляется с хейтом. "Мне знаешь почему легко реально живётся? Можно я скажу? Это реально очень круто, попробуйте: я не думаю. Вообще", — гордо заявила певица, на что с улыбками на лицах и смехом в зале ведущие с таким громким заявлением согласились.

Получается, всё эти полуголые фотографии в социальных сетях и непонятные истерики вызваны банальным отсутствием секса в жизни ведущей. Теперь можно понять эмоциональную нестабильность Ольги Бузовой и искренне посочувствовать. Надеемся, что она всё же найдёт свою половинку. Хотя сама певица заявила: "Не нужна мне половина, мне нужен цельный человек".