Совершенно внезапно Рита Дакота выскочила замуж и подобрала для свадьбы самый отвратительный наряд, который только могла
Кажется, Рита решила удивить всех своих поклонников не только новостью о свадьбе, но и выбором "платья" для торжества, глядя на которое, хочется спросить, а точно ли влюблённые не поторопились с решением?
Вот обычно как планируют другие звёзды такие торжественные события: арендуют замки, нанимают ведущих, чуть ли не платья шьют индивидуальные. А что Рита Дакота? Просто выложила фото с подписью о том, что сегодня она "пойдёт и распишется в МФЦ". А потом добавила: "Какой радостный день".
Рита Дакота вышла замуж за Фёдора Белогая. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ritadakota
И ладно, если бы на снимке красовалась прелестная невеста. Дакота со своим молодым человеком Фёдором, который показывал Рите китов и возил отдыхать, всячески одаривая дорогими подарками, решили появиться на собственной свадьбе в… спортивных костюмах. Хотя чему тут удивляться. Певица сама как-то говорила, что и у неё, и у бойфренда уже были и брак, и пышная свадьба. "Этот движ точно не для нас", — высказала Дакота своё отношение к классическим церемониям.
Рита Дакота во второй раз вышла замуж за Фёдора Белогая. Фото © VK / ritadakotaofficial
Поклонники, подкараулившие новоиспечённых женатиков, сказали, что молодые приехали расписываться в МФЦ на электронных самокатах. Оба в спортивных образах. Ну хотя бы у Риты фата на голове есть и скромный букетик. Счастье, конечно, любит тишину и скромность, а с милым рай и в шалаше, но почему такие наряды? То есть, чтобы поплакать на видео в социальных сетях, Дакота наряжается, а на собственную свадьбу нет. Странная эта парочка — Рита и Федя, но всё же совет им да любовь.
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